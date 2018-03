Rinviata al 1° maggio la riapertura della s.p. Andria-Bisceglie

La tegola che si era abbattuta sulle teste dei pendolari diventa più pesante: è stato prorogato al 30 aprile infatti il termine per la riapertura della s.p. Andria Bisceglie, chiusa dal 15 gennaio scorso per motivi tecnici legati alle fasi di esecuzione dei lavori di completamento, ammodernamento e manutenzione del piano viabile oltre alla sistemazione delle relative pertinenze comprese dal km. 1+137 al km. 3+650.

Nell'Ordinanza Dirigenziale n. 04/2018 al fine di assicurare la sicurezza degli utenti automobilisti, delle maestranze e del cantiere, è stata prorogata l'interdizione totale al traffico stradale del tratto stradale compreso tra il km. 2+170 (sezione 81 prog. Esec.) e il km. 2+220 (sezione 83 prog. esec.) in corrispondenza dell'opera d'arte sezione 82 e la conseguente chiusura al traffico stradale dell'intero tratto interessato dai lavori compresi tra il km. 1+137 e il km. 3+650 ad eccezione dei frontisti, dei mezzi dell'Amministrazione Provinciale, dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine, dei mezzi e uomini coinvolti nell'esecuzione dei lavori di che trattasi, con l'obbligo della limitazione di velocità a 30 km/orari: le attività di cantiere, infatti, proseguiranno fino al 30 aprile.

Pertanto gli utenti interessati al transito della viabilità in oggetto, nelle more dell'esecuzione dei necessari lavori, potranno usufruire di un percorso alternativo garantito dalle seguenti arterie stradali: S.S. 16 bis, S.P. 1 (ex S.P. 130), Andria-Trani, S.P. 12 ( ex S.P. 238), S.P. 27 (ex S.P. 168) e tangenziale di Andria, così come individuato e dettagliato dall'elaborato grafico allegato all'Ordinanza pubblicata all'albo pretorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.