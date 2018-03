8 marzo: iniziative di prevenzione della Asl Bat dedicate alle donne

In occasione della festa della donna dell'8 marzo, la Asl Bt ha organizzato iniziative a sostegno della prevenzione e della cura di sé:

- Nelle unità operative di Radiologia degli ospedali di Andria, Canosa e Trani sarà possibile effettuare gratuitamente un esame di densitometria ossea dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, rivolgendosi direttamente alle strutture senza necessità di effettuare la prenotazione. L'esame viene eseguito per verificare la densità minerale delle ossa e diagnosticarne l'eventuale carenza, definita "osteoporosi".

- Presso tutti i Consultori della Asl sarà possibile effettuare o programmare in base alle proprie necessità il pap-test, gratuitamente e senza prenotazione, dalle 9 alle 13. L'esame viene eseguito per diagnosticare, anche in donne asintomatiche, il tumore del collo dell'utero o alterazioni che con il passare degli anni potrebbero diventarlo.

- La Asl Bt ha patrocinato due eventi di sensibilizzazione sul tumore al seno organizzati dall'Associazione di tecnici di radiologia Tsrm che si terranno alle 11 presso l'istituto Carafa di Andria e alle 17,30, in collaborazione con l'Ant (Associazione Nazionale Tumori) e la Coop presso la Coop di Andria. Sono previsti gli interventi di Michele Maiorano, Gina Fabrizi, Pasquale Colasuonno, Giacinto Abruzzese, Francesco Simone