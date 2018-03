"Work in progress", il Cantiere delle idee sul lavoro di oggi e di domani

Sarà il lavoro, il tema al centro del prossimo percorso formativo del Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria, in collaborazione con l’Associazione Cercasi un Fine diretta dal prof. Rev. Rocco D’Ambrosio, la “Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino”, l’Azione Cattolica diocesana e il MEIC di Andria.

Un cantiere delle idee sul lavoro di oggi e domani per dare un volto al “lavoro che vogliamo”, tema della 48ª Settimana Sociale dei Cattolici italiani di Cagliari. Un lavoro che sia autenticamente umano e caratterizzato da un’etica che lo riscopra valore fondamentale e principio cardine sul quale si fonda la Costituzione italiana.

Il lavoro è una emergenza sociale, resa impellente dai dati relativi alla disoccupazione giovanile e dalla crisi industriale. Occuparsi di lavoro oggi, significa volgere lo sguardo al futuro leggendo la situazione attuale, risultato di un tempo in cui la politica non sempre ha giocato un ruolo fondamentale e positivamente rilevante in tema di politiche del lavoro.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno ha sottolineato con forza che “il lavoro resta la priorità per l’Italia”. La Chiesa, ormai da molto tempo, sta insistendo sul tema del lavoro, considerandolo una delle priorità irrinunciabili della nostra epoca.

Il percorso formativo, rivolto ad ogni fascia di età, si propone di offrire uno sguardo sulle diverse dimensioni del lavoro, lontano dalle mere e sterili semplificazioni della politica che attualmente lo analizza solo in termini percentualistici. Cercheremo, invece, di esplorare quei fattori che sfuggono al calcolo strettamente economico e contribuiscono alla piena fioritura umana e allo sviluppo della Comunità e della Città. Sarà un “cantiere di idee” dove affrontare il binomio Politica e Lavoro ponendo al centro dell’attenzione alcune parole chiave: Vita, Etica, Formazione, Solidarietà, Territorio e Corruzione.

Gli incontri saranno tenuti da autorevoli esperti e studiosi del mondo della formazione in tema di lavoro, con uno sguardo attento e critico all’attualità del problema, che proporranno laboratori di studio e di proposta concreti ai partecipanti.

Programma del percorso:

10 marzo 2018

LAVORO E VITA

Il significato umano del lavoro

Dott. Michele Del Campo – Formatore – Esperto di Relazioni Industriali e Sociologia del lavoro – Direttore Ufficio per la PSL Diocesi di Prato

17 marzo 2118

LAVORO E ETICA

Il lavoro nella tradizione cristiana

Don Michele Pace

Assistente Nazionale MSAC e MIEAC – Pontificia Università Gregoriana

14 aprile 2018

LAVORO E FORMAZIONE

Scuola e Università pensano il lavoro

Dott. Alfredo Lobello – Formatore – Responsabile della Promozione dell’Innovazione per Puglia Sviluppo Spa – Esperto di Misure di sostegno alle start-up innovative

5 maggio 2018

LAVORO E SOLIDARIETA’

Il lavoro e le sfide sindacali

Dott. Rosario Iaccarino – Formatore – Responsabile Formazione Nazionale FIM-CISL

19 maggio 2018

LAVORO E TERRITORIO

Lo sviluppo del territorio che passa dal lavoro

Dott. Piero D’Argento – Formatore – Ricercatore ed Esperto di Politiche Pubbliche e del Lavoro – Università LUMSA di Taranto

25 maggio 2018

LAVORO E CORRUZIONE

La sfida della legalità nel mondo del lavoro

Prof. Rev. Rocco D’Ambrosio – Direttore delle Scuole di Cercasi un Fine – Pontificia Università Gregoriana

Dott. Francesco Giannella – Magistrato – Procuratore aggiunto Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Coordinatore Distrettuale Antimafia

È possibile iscriversi inviando una e-mail a forumsociopolitico.andria@gmail.com con gli estremi dei dati anagrafici e/o rivolgendosi alla Biblioteca diocesana “San Tommaso D’Aquino” (Largo Seminario, 8 – Andria) dal lunedì al venerdì (h 16.30 – 19) e/o telefonando al 329 6428962. Costo iscrizione: € 10 under 30 anni e € 20 over 30 anni.

Agli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile alla richiesta di riconoscimento di crediti formativi.

Le lezioni si terranno presso la Biblioteca diocesana “San Tommaso D’Aquino” (Largo Seminario, 8 – Andria).