Disponibile il nuovo numero di "Insieme", il periodico diocesano

É puntualmente in uscita il nuovo numero del periodico diocesano "Insieme". Alcune pagine sono dedicate alla X Settimana Biblica Diocesana recentemente svoltasi e che ha visto una partecipazione non solo numerosa bensì attenta e motivata. L'auspicio espresso dal Vescovo Mons. Luigi Mansi nell'editoriale è che «l'esperienza vissuta aiuti la comunità diocesana a camminare sempre più sui passi che la Parola di Dio indica per essere da tutti testimoniata e a tutti portata».

Non mancano le presentazioni di altre iniziative promosse dalla diocesi. In particolare vi è il racconto del viaggio che la delegazione diocesana ha vissuto a Nairobi per l'inaugurazione della scuola realizzata anche con il contributo della Chiesa locale.

In questo mese ricorre inoltre il secondo anniversario del Prodigio della Sacra Spina e il Vicario Generale don Gianni Massaro, ricorda le emozioni vissute in quella "indimenticabile" giornata, mentre il Direttore della Caritas don Mimmo Francavilla, fa il punto sulle opere di carità scaturite da detto prodigio.

Il giornale fa, altresì, menzione delle inaugurazioni avvenute in città nel mese scorso di importanti strutture a sostegno dei più bisognosi. In particolare di un minimarket della Cooperativa sociale S. Agostino che offre la possibilità di acquistare un prodotto e lasciarlo "in sospeso" a chi ne avesse bisogno, di una sede di accoglienza della comunità "Migrantesliberi" per papà separati e giovani soli nonché del nuovo ambulatorio medico - infermieristico della Casa di Accoglienza "Santa Maria Goretti".

Tra le pagine dedicate ai temi sociali da segnalare la riflessione per "un voto libero, consapevole e responsabile" elaborata, in vista delle elezioni del 4 marzo p.v., dall'Azione Cattolica Diocesana, dal Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico e dal Movimento Ecclesiale d'Impegno Culturale.

E non a caso la rubrica "Alla scuola dei Santi" è dedicata in questo numero al Servo di Dio, Giorgio La Pira, chiamato "il sindaco santo" che durante gli anni del suo impegno politico a Firenze ha difeso con energia i più deboli nonché i diritti dei lavoratori, e pertanto testimone di una santità possibile anche in politica.

Il giornale può essere ritirato nelle parrocchie e librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge.

Sarà online nel sito della diocesi a partire da giovedì 8 marzo.