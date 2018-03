“Spacciatori” di tessere sanitarie

Riceviamo e pubblichiamo un valido contributo da parte di una giovane cittadina andriese che denuncia una situazione piuttosto anomala che si verifica nei luoghi frequentati dai giovani:



«Ci si preoccupa così tanto della salute dei giovani, campagne di protesta contro il fumo e l’alcool, ma siete sicuri che i vostri figli non abbiano accesso a questo tipo di contenuti nocivi? Se fossi in voi, piuttosto, avrei la certezza dell’esatto opposto.

In quanto giovane frequentante luoghi di movida andriesi, mi chiedo come sia possibile vivere sicuri in una città del genere. Sarei curiosa di sapere il senso di dover inserire la tessera sanitaria alle macchinette se si vogliono comprare alcoolici, dato che nel pieno centro storico di Andria, ad esempio, c’è un vero e proprio business. Uomini sulla cinquantina che prestano le loro tessere sanitarie a minorenni in cambio di pochi spiccioli. Dov’è finito il buon senso e soprattutto, cosa penserebbero se qualcuno permettesse ai loro figli un accesso così facile e sconsiderato di bevande vietate, che se sono tali un motivo pur ci sarà? Veri e propri “spacciatori” che lucrano su ragazzini incoscienti che farebbero di tutto per un po’ di malsano divertimento.

Tutti sanno, nessuno parla. In una società basata sull’omertà, non spaventiamoci se i nostri figli di sabato sera si ritrovano coinvolti in risse in cui ci si lanciano bottiglie di vetro contro, com’è capitato sabato scorso e altre svariate volte.

Con vendita di fumo e alcool come se fossero caramelle, come si può pretendere di conoscere i propri figli? Ci stanno privando della tranquillità, della salute e del nostro futuro e sembra che nessuno abbia la minima intenzione di intervenire e fare qualcosa. Vorrei chiedere, con il cuore in mano, e la paura di chi teme di essere coinvolto in baruffe tra ubriachi che possono avere riscontri più seri di quanto si possa immaginare, un po’ più di controllo, perché abbiamo perso ogni forma di civiltà. Tutto è diventato un pretesto per far soldi e non si dia la colpa alla nuova generazione, se la precedente ha solo fame di denaro e sfrutta il nostro essere piccoli e immaturi. Un giorno, come ci ripetete sempre, il futuro sarà nelle nostre mani e ahi voi (o ahi noi), il futuro è sempre più vicino».