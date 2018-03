Torna a riunirsi la Terza Consulta: si parte dall'emergenza sicurezza in città

Di fronte alla recrudescenza di episodi estremamente preoccupanti la Terza Consulta della città di Andria non perde tempo e prende in mano la situazione. Un’iniziativa forte, fortissima quella messa in campo dai componenti della Consulta che si riuniranno il giorno giovedì 8 marzo, alle ore 15,30, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, in Piazza Umberto I°, su convocazione del Presidente prof. dott. Vincenzo Minenna.

La Terza Consulta comunale delle Attività Produttive, Professioni, Arti e Mestieri dei Consumatori e Utenti, estende l’invito alle massime Autorità locali per affrontare temi delicatissimi che investono l’intera Comunità mettendola seriamente a rischio molto più di quanto si possa credere o venga fatto credere.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

1. - Funzione attuale dell’Osservatorio sulla Sicurezza;

2. - Concertazione operativa con gli Operatori Economici della Categoria Locali Pubblici al fine di combattere il grave fenomeno della devianza e del bullismo visto nella sua complessità;

3. - Contrastare devianza e bullismo incoraggiando la proposta operativa in merito alla reale Alternanza Scuola-lavoro. Incontro con il mondo imprenditoriale, professionale, scolastico;

4. - Confronto con analisi degli interventi di studenti in corso di Alternanza ed esperienze operative spendibili nel mondo del lavoro;

5. - Conclusioni.

All’incontro, che assume un valore particolarmente importante alla luce del dibattito in corso in città su tutti i delicati temi iscritti all’ordine del giorno, sono stati invitati altresì a partecipare: il Sindaco di Andria avv. Nicola Giorgino, la Presidente del Consiglio Comunale avv. Pasqua Di Pilato, il Segretario Generale dott. Giuseppe Borgia, tutti gli Assessori comunali, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Capigruppo consiliari, la Dirigente del Settore 5, dott.ssa Rosalba Vario, le Forze dell'ordine e i dirigenti scolastici.

A proposito dei primi due delicatissimi punti in discussione cioè l’attuale funzione dell’Osservatorio sulla Sicurezza e la Rete da attuare con i Pubblici Esercenti per contrastare i gravissimi fenomeni di devianza giovanile e bullismo in città, si è espresso preventivamente il componente Savino Montaruli, anche nella sua qualità professionale di Presidente UniBat, esprimendo compiacimento per un ordine del giorno così atteso dai cittadini, dal mondo associazionistico locale e dalle stesse istituzioni chiamate a dare le risposte da molto tempo attese ma molto spesso disattese: «Trattasi di una condizione sociale che sta profondamente modificando i rapporti sociali ed umani in città quindi auspico veramente che questa sia l’occasione per un approfondito, serio e circostanziato confronto in modo da intervenire immediatamente e colmare gli enormi ritardi accumulati su questi temi sociali».