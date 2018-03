Al prof. Lorenzo Bonomo la Medaglia d'Oro da parte della Società Europea di Radiologia

Importante riconoscimento a Vienna per il prof. Lorenzo Bonomo insignito della medaglia d'oro durante il congresso ECR svoltosi nei giorni scorsi nella capitale austriaca.

«È un riconoscimento di altissimo prestigio - commenta Carmelo Privitera, Presidente SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica) -, riservato a pochi maestri della radiologia europea, che premia non solo l'attività accademica del Prof. Bonomo, ma anche l'attivo ruolo esercitato nell'unificazione della Radiologia europea e nella fondazione della Società Europea di Radiologia. È un ulteriore motivo di soddisfazione e di orgoglio per la SIRM, che si rafforza anche per i successi di un suo past-President, che deve essere di esempio per i nostri giovani.

Al Prof. Bonomo, ai suoi numerosi allievi, tra cui i colleghi della Scuola della Cattolica giungano i migliori auguri del Consiglio direttivo della SIRM e di tutti i soci».

Anche la redazione di AndriaLive porge gli auguri al prof. Bonomo per la sua meritevole attività accademica.