Vaccinazioni obbligatorie, scade oggi il termine di legge. Qual è la situazione di Andria?

Sarà celermente completato il programma predisposto dalla Asl-Bt per le vaccinazioni nel territorio. É quanto hanno concordato il presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito ASL-Bt Pasquale Cascella, e il direttore generale della Asl-Bt Alessandro Delle Donne.

In particolare, la Asl provvederà non solo a soddisfare le richieste di vaccinazioni presentate entro lo scorso 11 settembre, ma anche a sedute di vaccinazioni dedicate direttamente alle coorti degli adolescenti presso gli istituti scolastici, coinvolgendo i dirigenti, in modo da evitare esclusioni dal 10 marzo - scadenza indicata dalla legge - di bambini minori di 6 anni non ancora in regola con gli adempimenti vaccinali.

Nell’occasione, l’avvocato Delle Donne ha comunicato che risultano positivi i dati delle vaccinazioni relative alla terza dose di esavalente e alla prima dose di morbillo, parotite, rosolia e varicella, garantendo l’herd immunity avendo raggiunto valori superiori al 91%, che con il completamento della chiamata attiva in corso prevedibilmente raggiungeranno il 95%.

Abbiamo chiesto dati riguardanti in particolare la nostra città: come campione, nella fascia di età dei nati nel 2012, risultano solamente una ventina di inadempienti totali (su un migliaio di nati), poi ci sono gli inadempienti parziali, all'incirca un centinaio, che però stanno provvedendo a scaglioni a vaccinare i propri figli. In questi casi, è l'Ufficio Vaccinazioni stesso che, tramite raccomandata, sta richiamando tutti i trasgressori.



Nel frattempo tutti i Dirigenti scolastici pugliesi hanno ricevuto una circolare dal Dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale, inviata per conoscenza alle Asl, in cui si indicano gli adempimenti successivi al 10 marzo, data odierna, a cui era stato fissato il limite per "regolarizzare" la posizione vaccinale dei bambini frequentanti le scuole, pena il loro allontanamento.

La circolare indica però solo la tempistica di trasmissione dei dati in possesso delle scuole, senza ulteriori riferimenti alla questione dell'allontanamento, appunto: l'invito, comunque, è a rispettare la legge 148/2017, per giungere finalmente anche nel nostro territorio all'immunità di gregge sopra citata.