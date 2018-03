“Dulcis Iesu Memoria”, al via il programma degli eventi quaresimali per la parrocchia di S. Agostino

Una Quaresima che vuole far riscoprire la bellezza dell'arte e della musica, oltre che della tradizione: questo il programma che si è prefissa la comunità parrocchiale di Sant'Agostino, che invita tutta la cittadinanza agli eventi quaresimali organizzati.

«La comunità parrocchiale di S. Agostino, in obbedienza alla sua missione di annuncio del Vangelo, desiderando percorrere la Via pulchritudinis, proponendosi di approfondire il rapporto tra Arte e Cristianesimo, ha sentito in questo tempo di quaresima, di proporre un itinerario di meditazione sul mistero dell’Amore di Dio manifestato in Cristo Gesù.

Valorizzando le testimonianze del linguaggio artistico di ieri e di oggi, nella consapevolezza che il patrimonio artistico, specie quello ispirato dalla fede cristiana, sia un formidabile strumento per rilanciare il messaggio universale della bellezza e della bontà, mediante le molteplici forme dell’Arte (musica, canto, architettura, poesia,…) vogliamo fare dolce memoria di Cristo, rileggere l’ineffabile Amore di Cristo per noi, da qui in titolo di questo itinerario “Dulcis Iesu Memoria”.

Il concerto avrà luogo nella chiesa di S. Agostino 11 marzo alle ore 19,30 e aprirà il tempo bello e carico di grazia che sono le solenni Quarantore di Adorazione eucaristica.

Altro momento fortemente voluto dalla nostra comunità sarà la rappresentazione de "La Passione vivente" per le vie del centro storico il 24 marzo».