Piano Sociale di Zona 2018/2020: incontri di progettazione partecipata

Per la definizione del IV° Piano Sociale di Zona 2018/2020 l’Ambito Territoriale di Andria comunica l’avvio del percorso di progettazione partecipata, come previsto dalla L.R. 19/2006 e dalla DGR n. 2324 del 28/12/2017. Possono partecipare al percorso di programmazione partecipata tutti i soggetti territorialmente interessati, i soggetti pubblici e privati impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari, i cittadini, le parti sociali, gli organismi di tutela, i patronati, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti, i soggetti del Terzo Settore, gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. Questo il calendario degli incontri:

MERCOLEDI’ 14 MARZO 2018

c/o Sala riunioni del settore Socio Sanitario

Via Mozart 63 – 3 piano

Inizio lavori ore 9.00

Tavolo di Concertazione Area Tematica

Disagio Adulti, Povertà , Immigrazione, Dipendenza Patologica

Integrazione Socio Sanitaria

GIOVEDI’ 15 MARZO 2018

c/o Sala riunioni del settore Socio Sanitario

Via Mozart 63 – 3 piano

Inizio lavori ore 15.00

Tavolo di Concertazione Area Tematica

Anziani, Disabilità e Salute Mentale

Integrazione Socio Sanitaria

VENERDI’ 16 MARZO 2018

c/o Sala riunioni del settore Socio Sanitario

Via Mozart 63 – 3 piano

Inizio lavori ore 9.00

Tavolo di Concertazione Area Tematica

Welfare di accesso e azioni innovative

Si precisa che per la partecipazione ai tavoli è necessaria la preventiva iscrizione, da effettuarsi mediante compilazione di specifico modello di iscrizione reso disponibile sul sito internet del Comune di Andria – sezione avvisi.

Il modello dovrà essere compilato e restituito al Settore 4, al seguente indirizzo mail: o.matera@comune.andria.bt.it entro le ore 12.00 del giorno 8 Marzo 2018. In caso di modifica della sede della concertazione si procederà – conclude la nota che è anche oggetto di un pubblico manifesto in affissione da oggi – a diramare comunicazione via mail ai soggetti che si sono iscritti ai tavoli.