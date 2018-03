Il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” organizza, in collaborazione con il Comune di Andria, il convegno “Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti attuativi”, mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 18, presso la Sala del Refettorio (Chiostro San Francesco), in via San Francesco 12 ad Andria.

Dopo il saluto del sindaco Nicola Giorgino, interverranno Francesca Magliano, assessore ai Diritti ed equità sociale, e per il Csv “San Nicola” il presidente Rosa Franco, il componente del Comitato scientifico Rosanna Lallone, il coordinatore dell’Area Consulenza Roberto D’Addabbo.

In occasione del convegno si vogliono analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore attraverso una panoramica sugli aspetti tecnico-operativi e sulle prospettive importanti e positive aperte con il Codice del Terzo settore. Inoltre, In una fase assai delicata di formulazione dei prossimi provvedimenti attuativi del Codice del Terzo Settore del 03/08/2017, il vasto mondo del no profit, dunque anche il volontariato, è chiamato a partecipare alla elaborazione di proposte attuative da portare nelle sedi istituzionali preposte.

Il convegno, pertanto, costituisce un momento significativo per riflettere insieme su quanto elaborato e condividere idee e suggerimenti.