“Donne al potere - sicurezza e parità di genere”: si intitola così il convegno organizzato dall'agenzia di Comunicazione Media E20 in collaborazione con l’Unitre di Andria e la testata AndriaLive, in programma martedì 27 marzo alle ore 18,30 presso la sala conferenze del Chiostro San Francesco di Andria. Un confronto sul tema della sicurezza declinato in relazione alle città e soprattutto agli individui che la popolano, che sarà esaminato alla presenza di due relatrici d’eccezione per la città federiciana: il questore di Trieste, Isabella Fusiello e il vice questore aggiunto di Cerignola, Loreta Colaosunno. Due donne originarie di Andria con curriculum di rilievo ed esperienze sul territorio nazionale in contesti piuttosto differenti.

Un confronto proficuo tra due donne al comando di presidi vocati alla sicurezza del nostro Paese. Il convegno sarà articolato con interventi e riflessioni dei referenti delle forze dell’Ordine Locali e dei rappresentanti istituzionali. Modera l’incontro il dott. Sabino Liso. L’evento è valevole per l’ottenimento di n. 3 crediti formativi per la categoria dei giornalisti e pubblicisti.

__________

Sul manifesto una foto di Richard Avedon e la sua “follia” nel ritrarre Dovima (modella e attrice statunitense) assieme a due elefanti, in un contesto di pericolo e di sfida, vinta elegantemente dal risultato del progetto fotografico.