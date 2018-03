Don Ettore Lestingi replica a Martina

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di ospitare l'intervento della giovane studentessa Martina nella nota intitolata "Giovani andriese: tra l'ordinario e l'impossibile", la stessa si chiedeva "ma se ci fossero più luoghi di aggregazione, anche per il gusto di provare il “nuovo”, non si pensa che una buona percentuale di giovani potrebbe distaccarsi dall’ordinario?"

A tale "dubbio amletico", replica don Ettore Lestingi:

«Carissima Martina,

ho letto attentamente la tua lettera pubblicata su Andrialive e, come sacerdote, mi sono sentito fortemente provocato, anche perché in quest’anno tutta la Chiesa è impegnata in una seria riflessione sui giovani in vista del Sinodo indetto da Papa Francesco con la finalità di riallacciare un dialogo con voi per creare sinergie e recuperare l’antica amicizia e passione che la Chiesa ha sempre avuto nei vostri confronti.

Come vedi c’è ancora qualcuno che vi ama!

La tua analisi sulla situazione giovanile in Andria è puntuale e ha il peso di una pietra che smuove le acque impantanate di una società che all’impegno preferisce la rassegnazione, barricandosi dietro la convinzione che voi, giovani, siete la generazione X, cioè indecifrabile e quindi meglio lasciare stare.

Ma vedervi oziare sulle piazze, nei bar lasciandovi divorare dal tempo, vivere dalle situazioni senza viverle, fa male. Anche perché, come ben sai, la giovinezza è la stagione di grandi progettualità, ideali, sogni … Una stagione bellissima durante la quale si pongono le basi per un futuro alla grande, e molti di voi l’hanno trasformata già nel tempo del pensionamento!

E’ vera la tua denuncia circa la mancanza in Città di centri di aggregazione, dove poter vivere la stupenda avventura di una amicizia costruttiva, crescere culturalmente, mettere su progetti, iniziative con le quali poter esprimere la vostra genialità tutta giovanile … Ma è anche vero che noi, come Chiesa, attraverso i nostri Oratori, vogliamo offrire occasioni di aggregazione sana ed educante.

E a te, che vedi nei centri di aggregazione la possibilità di uscire dall’ordinario, chiedo: come mai non “abitate” i nostri Oratori? Sono inadeguati alle vostre esigenze? Obsoleti per le loro strutture? Non conformi alle vostre richieste? Cosa manca nei nostri Oratori per diventare casa abituale ed abitabile per voi? Oppure, e ciò mi preoccuperebbe, andate alla ricerca di “contenitori” senza “contenuto?”, dove poter vivere una idea falsa di libertà, cioè senza regole, controllo e percorsi educativi?

Apriamo un dialogo costruttivo e insieme inventiamo percorsi ed esperienze che vi aiutino a vivere in pienezza la vostra giovinezza, senza nostalgia, da parte nostra, di percorsi o progetti che andavano bene per noi. Noi siamo aperti alla novità, non siamo conservatori di stili del tempo che fu.

Insegnateci il vostro linguaggio e aiutateci a capire e decodificare i vostri messaggi. E se è vero che vai alla ricerca del “nuovo”, cioè di ciò che fa “la differenza”, per noi il nuovo che fa la differenza è Gesù Cristo, l’Uomo nuovo, il Rivoluzionario delle coscienze, Colui che ha “rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote …”; inaugurando così il tempo della giustizia, dell’uguaglianza.

Non è questo che voi cercate?

Allora, cara Martina, visto che hai avuto il coraggio di metterti in gioco, diventa capofila di una generazione che vuole “lasciare traccia”, vuole fare la storia e, con i tuoi amici, occupa i nostri Oratori.

Noi siamo pronti a lasciarci interpellare da te e da una gioventù che ha il coraggio di abbandonare le piazze dell’ozio ed entrare nei cantieri di vita e di vita piena.

Ti aspetto e ti sfido!»