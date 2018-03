Xylella fastidiosa, al via le attività di monitoraggio

L’ARIF, Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali, su mandato della Giunta regionale e a seguito di stipula di apposita convenzione, ha in corso di esecuzione il monitoraggio del territorio pugliese secondo gli indirizzi stabiliti dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario per verificare la presenza o meno della xylella fastidiosa.

Il monitoraggio interessa le cosiddette zone indenne, cuscinetto e di contenimento, e si svolgerà per alcune settimane e riguarderà (parzialmente o interamente) il territorio dei Comuni delle province di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi e Taranto.

Le relative operazioni da parte del personale tecnico incaricato da questa Agenzia hanno avuto inizio a partire dal 13 marzo 2018.

L’intera operazione, in ogni sua fase, non comporta alcun elemento invasivo o distruttivo, se non l’ingresso nei fondi agricoli da parte degli agenti e il prelievo, eventuale, di piccolissime parti di pianta.

L’esecuzione di una ricognizione sistematica della presenza della xylella fastidiosa rappresenta, uno strumento insostituibile di conoscenza e di tutela del patrimonio ambientale, agricolo e storico-culturale per l’intera collettività locale e regionale.

Di seguito l’avviso emesso dal Commissario Straordinario ARIF dott. Domenico Ragno.

comunicazione-di-avvio-del-procedimento-xylella-fastidiosa-2018