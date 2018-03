Riaggregare intorno a sé tutte le famiglie per costruire qualcosa di bello e sempre nuovo: così si può riassumere lo spirito che ha caratterizzato le attività svoltesi ieri nel Parco Rosa del quartiere di Santa Maria Vetere, organizzate dai Frati e dagli animatori della Parrocchia.

Infatti i "Follower" (seguaci) di Gesù hanno dato colore alla vita: il parco si è animato con un'esperienza di preghiera e creatività per i bambini, i ragazzi e gli adolescenti insieme ai loro genitori. Sono state realizzate, infatti, le stazioni della Via Crucis con cartelloni, pennarelli e palloncini, per unire la dimensione del gioco a quella della spiritualità. I bambini hanno giocato insieme agli adulti per comprendere il significato del periodo quaresimale.

Intenso nelle ultime settimane é stato il programma quaresimale di Santa Maria Vetere. Oltre a queste attività, varie sono state le tappe, dedicate anche alle coppie (guida spirituale e intervento della psicologa...), che sono state invitate a riflettere sul propria vita di coppia e a ripetersi dopo tanti anni la promessa.

Venerdì prossimo proprio fidanzati e famiglie animeranno la via Crucis per le vie del quartiere con partenza alle ore 19.00 dalla Chiesa di Santa Maria Vetere.