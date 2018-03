Assegni di cura, dalla Asl Bat in arrivo l'erogazione per altri 202 utenti

Come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1152 del 2017, le Aziende Sanitarie sono state autorizzate, nell’ambito della struttura dell’assessorato al Welfare della Regione Puglia, a raggiungere l’obiettivo di alleviare il carico di spese e di lavoro di cura sostenuto dalle famiglie e dai care giver familiari in favore di pazienti che si trovino in condizione di gravissima non autosufficienza e contemporaneamente in condizioni di estrema fragilità socioeconomica.

La ASL BT ha concluso tutte le procedure amministrative per il riconoscimento del sostegno destinato alle famiglie con soggetti afflitti da malattie invalidanti, che rendono gli stessi non autosufficienti.

Sono stati inseriti nella graduatoria, elaborata dall’Organo regionale, secondo un punteggio di fragilità economica, 760 utenti, per i quali la ASL BT ha già provveduto a tutti i controlli amministrativi previsti. A seguito degli accertamenti previsti dalle Linee Guida regionali, i cinque Distretti Socio Sanitari, incaricati dall’ASL BT, hanno già valutato, ad oggi 573 utenti, di cui 319 sono risultati essere in possesso dei requisiti sanitari indispensabili per l’erogazione dell’assegno di cura.

«L'Azienda, con deliberazioni nn. 336 e 463, rispettivamente del 23/02/2018 e del 14/03/2018, ha provveduto ad erogare il contributo previsto, per il periodo compreso dal 14 luglio 2017 al 28 febbraio 2018, a 117 aventi diritto, per un importo complessivo di € 838.677,94.

Questa ASL, ad oggi, è già pronta ad erogare il contributo per ulteriori 202 aventi diritto. Il consequenziale atto deliberativo sarà istruito non appena l’Organo Regionale provvederà a dare la necessaria copertura finanziaria», si legge nella nota a firma del Direttore Generale Alessandro Delle Donne.