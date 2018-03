Sabato 17 Marzo, ore 5 di mattina, in via Cinzio Violante l’autobus è pronto per partire. Destinazione San Giovanni Rotondo. Caricati gli attrezzi del mestiere (fotocamere, cavalletti e videocamere), tutti salgono a bordo. Si parte. Professori, alunni al seguito e un intruso (il sottoscritto) sono pronti per andare a realizzare un reportage fotografico e video interviste a San Giovanni Rotondo, in occasione dell’arrivo di Papa Francesco. La numerosa troupe del Colasanto ha accesso all’area dedicata alla stampa: cerca di seguire i suoi movimenti. La troupe fotografa e segue l’emozione del pubblico vivendo con altrettanta emozione un momento che, siamo certi, resterà unico nella mente di coloro che hanno partecipato.

È la seconda tappa del suo pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio, ed è il terzo Papa a San Giovanni Rotondo. L’elicottero di Francesco, proveniente da Pietrelcina, la terra natale di Padre Pio, atterra nel campo sportivo “Antonio Massa”. Nella papamobile accompagnato dall’arcivescovo attraversa le strade cittadine per giungere alla Casa Sollievo della Sofferenza, fa fermare la vettura panoramica e saluta dall’auto i malati, poi la visita ai 25 bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica. Immancabili i Selfie e le foto con dedica. Un bimbo malato di 13 anni, si rivolge al Papa dicendo: “Voi come state? Un giorno voglio venire a Roma” e Francesco: “Ti aspetto, organizza con i dottori, così ti faccio entrare”.

Papa Francesco fa visita poi al Santuario Santa Maria delle Grazie per incontrare la fraternità dei frati Cappuccini e giungere dinanzi alle reliquie del corpo di Padre Pio e al crocifisso delle Stimmate, poste per l’occasione dinanzi al presbiterio della chiesa conventuale. Dinanzi alla teca che custodisce il corpo di Padre Pio, lascia una stola rossa a ricordo della sua devozione verso san Pio e della sua visita. Poi alcuni graditi fuoriprogramma e visite ai frati ammalati prima di attraversare con la papamobile, nell’abbraccio di oltre 3000 fedeli il sagrato della chiesa di San Pio e dirigersi in sacrestia per prepararsi alla Celebrazione Eucaristica. Durante l’omelia. Il Papa sofferma l’attenzione di tutti su tre parole: “preghiera, piccolezza, sapienza” affermando che «i gruppi di preghiera, gli ammalati della Casa Sollievo, il confessionale sono i tre segni visibili che ci ricordano tre eredità preziose: la preghiera, la piccolezza e la sapienza di vita. Chiediamo la grazia di coltivarle ogni giorno».

Le fotografie scattate dalla troupe del ColasantoPress e il video correlato a questo umile articolo di resoconto vogliono essere il frutto di una lezione preziosa, praticata fuori dalle pareti della scuola dove di solito si fa didattica: «Il lavoro svolto dai ragazzi, in maniera certosina e in mistico raccoglimento, nel pieno rispetto dei luoghi che ci hanno ospitato, è andato oltre le nostre aspettative – afferma il prof. Mario Dimatteo -. Ci siamo confrontati con i giornalisti “piccoli e grandi” presenti in sala stampa; abbiamo avuto l’occasione di seguire e resocontare l’evento tanto atteso».

Il ringraziamento, doveroso, va al preside Strazzeri dell’Istituto Colasanto che ha permesso di condividere quest’esperienza formativa e di vita per i giovani studenti; grazie anche ai docenti che hanno accompagnato la giovane troupe e supportato anche la nostra redazione. Una squadra benedetta da Papa Francesco che lascia ben sperare per il futuro degli alunni che con determinazione stanno cercando di imparare la complessa professione del comunicatore in versione “integrata”: fotografia, grafica, testi e, soprattutto, sana passione.