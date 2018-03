Aule insufficienti per il prossimo anno, il Preside dello Scientifico scrive alle Istituzioni

Tutto tace dalla Provincia e la fine dell'anno scolastico si avvicina: parliamo dell'annosa situazione che da anni ormai vede il Liceo Scientifico di Andria "supplicare" le istituzioni per avere le tanto agognate nuove aule, già praticamente pronte ma ancora inutilizzabili.

Ora si comincia a pensare al prossimo anno scolastico: grazie al trend positivo delle iscrizioni, le aule necessarie dovrebbero essere 33 o 34 a fronte delle 26 attualmente disponibili. Per questo motivo il dirigente scolastico, prof. Michelangelo Filannino, ha scritto per l'ennesima volta al Presidente provinciale, Nicola Giorgino, e ai Dirigenti della Provincia e del Provveditorato per avere numi in previsione del settembre 2018.

«Il sottoscritto prof. Michelangelo Filannino in qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "R. Nuzzi" di Andria, premesso che con "Processo verbale di consegna parziale aule" (prot. n.38361-16 del 22/09/2016) la Provincia di Barletta-Andria-Trani consegnava alla dirigenza scolastica numero 9 (nove) aule ubicate al piano terra, al fine di poter garantire il regolare inizio dell'anno scolastico 2016/2017; premesso che tale permesso non è mai stato revocato; premesso che con prot. n. 1673/A 16a il Dirigente Scolastico richiedeva in data 25 luglio 2017 al Presidente della Provincia se le 9 (nove) aule del piano terreno sarebbero state disponibili per l'anno scolastico 2017/2018; premesso che nessuna risposta è ad oggi pervenuta alla lettera sopra citata; nell'imminenza della formazione delle classi prime del prossimo anno scolastico , 2018/2019, vista la circolare MIUR 14659 del 13/11/2017, chiede di conoscere il numero delle aule disponibili per l'anno scolastico 2018/2019 e relativa ubicazione. Ai fini di una corretta programmazione si precisa che: a) le classi seconde, terze, quarte e quinte dell'anno scolastico 2018/2019 sono 27 (ventisette); b) le classi prime da porre in previsione sono 6 (sei) o, al massimo 7 (sette); c) il numero complessivo di aule richiesto è di 33/34 (trentatre/trentaquattro); d) le aule del vecchio plesso di via Cinzio Violante attualmente disponibili sono 26 (ventisei). Si fa presente, alla luce della sopra citata circolare che deve essere garantito alle famiglie il diritto di scelta dell'Istituto Scolastico».

Che sia il prossimo l'anno scolastico che vedrà finalmente risolta questa spiacevole situazione?