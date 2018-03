L'indifferenza ed il silenzio sopprimono: come uccidono le bombe

L’indifferenza e la disumanità sono il calvario del nostro tempo e i crocifissi sono questi bambini, inchiodati e morti dal silenzio assordante delle nostre coscienze, che hanno interrotto di compatire e indignarsi dinnanzi a cotanto peccato.

Difatti nei racconti dei Vangeli della passione, la Croce non è mai definita come simbolo ma come un fatto: è la Croce portata da Gesù (Gv 19,17) e alla quale Gesù è inchiodato (Gv 18,18-20) ed è in quanto Croce di Gesù che spira e muore.

Molti pensano che a provocare tutto questo dolore sprigionato da uomini e donne dal cuore indurito, sclerocardico, immobile e ostinato nei confronti delle persone più deboli sia il silenzio di Dio.

Ma i silenzi sulle stragi e sui crimini di guerra dicono l’indifferenza collettiva, che scomodano e disturbano la nostra quiete comodità costruita dall’abuso di potere, da eccesso di ipocrisia, da abbondanza di odio.

Silenzi che non possiamo più tollerare. Silenzi della comunità internazionale, dei governi, delle organizzazioni e di quella parte della società che sa soffermarsi su teorie, discussioni, mozioni, progetti, muri,… senza il dovuto riguardo verso una umanità che chiede asilo, dignità e vita.

È un silenzio che mette a dura prova e resistenza il tessuto vitale della civiltà mondiale e pone un vuoto incolmabile difficile da riempire solo con la smania consumistica e immorale del nostro tempo. Un silenzio di ‘questi nuovi crocifissi’ che comporta un disagio. Dove le bombe, le guerre, i naufragi, le fucilate ci condannano ad essere i mandanti di ‘questi nuovi crocifissi’.

Sarà Dio a salvarli dal dolore della carne e dello spirito, ma la croce rimane per il cristianesimo un fatto che esalta le contraddizioni della storia: bambini uccisi senza un perché. Davanti alla violenza, la croce ha trovato sempre la sua feritoia per vivere e testimoniare sempre l’amore.

Non dobbiamo e non possiamo dimenticare ‘questi nuovi crocifissi’ del nostro tempo, perché: «Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo: non bisogna dormire durante questo tempo» (Blaise Pascal). Sì, Dio è ancora in agonia e lo sarà fino alla fine del mondo, fin quando nel mondo ci sarà anche una sola persona sottoposta ad un processo iniquo e falso.

Noi cristiani speriamo, che il sangue di ‘questi nuovi crocifissi’ possa portare al mondo il grido di verità e giustizia per ri-crerare una civiltà della prossimità, del dono, dell’altruismo.