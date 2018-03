Giornata diocesana della gioventù 2018, ecco il programma

Il sabato che precede la Settimana Santa, coincide, ormai da anni, con l'appuntamento della giornata diocesana della gioventù. La manifestazione, organizzata da l'equipe di pastorale giovanile diocesana, svoltasi lo scorso anno a Canosa e due anni fa ad Andria, nell'anno giubilare del prodigio della Sacra Spina, approda quest'anno a Minervino. Tanti i ragazzi carichi di gioia che attraverseranno le strade del paese.

L'appuntamento è sabato 24 marzo alle ore 18.00 con l'arrivo e l'accoglienza dei ragazzi provenienti da Andria e Canosa presso il largo adiacente alla caserma dei Carabinieri. Subito dopo si muoverà il corteo che, attraversando via Tommaso Fiore, giungerà al palasport "Mazzini" dove, ci sarà un momento di preghiera presieduto del vescovo, Mons. Luigi Mansi. Subito dopo il gruppo minervinese dei "This and That", darà vita a suon di tormentoni, all'ultima parte della giornata, il momento di festa.

L'evento si sarebbe dovuto svolgere presso il santuario della Madonna del Sabato, ma, a causa delle impervie condizioni climatiche, è stato spostato all'interno del palasport adiacente al plesso scolastico "Mazzini".