Inca Cgil in piazza, il 24 marzo è la giornata dei diritti e delle tutele individuali

Un momento per rilanciare il tema dei diritti e della tutela individuale, un’occasione per rispondere ai nuovi e vecchi bisogni dei lavoratori, pensionati e dell’intera cittadinanza. “Ad ognuno il diritto alla tutela”: è questo lo slogan che accompagna il 24 marzo, la giornata in cui l’Inca, insieme alla Cgil, sarà in piazza sia ad Andria che a Barletta, così come altre 150 piazze delle principali città, per far emergere l’intensa attività di assistenza individuale che ogni anno assicura a milioni di cittadini e cittadine, su materie previdenziali e socio assistenziali.

Tutte le operatrici e gli operatori del Patronato, utilizzando postazioni mobili, offriranno i loro servizi per dare le informazioni necessarie sulle prestazioni di welfare, pensioni, previdenza, infortuni, malattie professionali, permessi e congedi per maternità/paternità, invalidità civile, politiche migratorie e tanto altro ancora.

«Lo scopo dell’iniziativa – spiegano Giuseppe Deleonardis, segretario generale Cgil Bat, e Michele Valente, direttore Inca Bat – è quello di diffondere la conoscenza dei diritti e dare la possibilità a tutti entrando in contatto con i nostri operatori di esercitarli e di pretenderne il rispetto. La consulenza fornita sarà assolutamente gratuita e sarà occasione anche, per chi lo volesse, per effettuare delle verifiche sulle posizioni assicurative e previdenziali».

Nella Bat l’Inca scende in piazza il 24 marzo a Barletta dalle ore 9 alle 13 nei pressi della Lega Navale ed ad Andria in piazza Catuma dalle ore 16 alle 20.