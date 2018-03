Neanche il maltempo è riuscito a fermare la tradizionale marcia organizzata da Libera per la XXIII edizione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.



Il 21 marzo circa 40 000 persone armate di ombrelli, k-way, bandiere e striscioni hanno sfidato la pioggia e sono accorse da tutte le città della Puglia, e non solo, per manifestare contro la mafia lungo le strade della città di Foggia e riunirsi in Piazza Italia.

Anche Andria ha risposto all’appello di Don Luigi Ciotti, presidente di “Libera”, con la partecipazione di un consistente numero di alunni appartenenti al Liceo “C. Troya”, Liceo scientifico “ R. Nuzzi ”, Istituto professionale “G. Colasanto”, Istituto tecnico “Sen. O. Jannuzzi” e Scuola secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”.

Proprio in Piazza Italia è stato allestito un palco, dove sono intervenuti numerosi rappresentanti istituzionali. In prima fila il presidente del Senato uscente Pietro Grasso, la presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, il ministro dell’agricoltura Maurizio Martina e il presidente della Regione uglia Michele Emiliano. Numerosi anche i familiari delle vittime di tutt’Italia che, proprio mentre il corteo sfilava, hanno ricordato tutti i 970 nomi di coloro che hanno perso la vita per mano della mafia, accompagnati da un’orchestra d’archi.

A risvegliare gli animi di tutti i partecipanti ci ha pensato il clamoroso intervento di don Luigi Ciotti, che ha onorato in primis la memoria dei caduti e a cuore aperto si è rivolto ai giovani: «La rivoluzione delle coscienze ci libera dalla cultura di morte. É necessario riscoprire il linguaggio delle leggi poiché la mafia ha confiscato la vita di molte persone. É incredibile vedere come numerose donne si stiano ribellando per amore dei propri figli, mine vaganti per la mafia, poiché simboleggiano il tramonto di un’epoca culturale». Inoltre ha esortato le autorità istituzionali a sostenere e incoraggiare i giovani. «Scuola e lavoro sono priorità di una società aperta al futuro. Vi prego, diamo ai giovani quel che spetta loro». Infine ha affrontato i “protagonisti-fantasma” dell’evento, i mandanti della mafia: «Vi prego, cambiate, trovate il coraggio per farlo, perché la vostra non è vita”.

Tra le docenti che hanno coinvolto le scuole andriesi, la prof.ssa Angela D’Avanzo del liceo "C. Troya" ha tenuto a sottolineare di aver reso partecipe l’istituto proprio perché un’occasione del genere, per giunta fisicamente così vicina, non poteva passare inosservata agli occhi degli studenti, perché i giovani vanno sensibilizzati sui temi della giustizia, della legalità e del rispetto, affinché non si rimanga nella sfera dell’indifferenza . La scuola, in quanto parte integrante della dimensione pubblica, può portare ad una innovazione culturale, ad uscire dall’individualismo esasperato e rendersi soggetti attivi di una comunità.

Ricordando la famosa citazione di Paolo Borsellino "Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" ci rendiamo conto che se siamo vittime del timore e della paura, non diventiamo responsabili dei nostri vissuti e delle nostre scelte, anzi è come se morissimo ogni giorno.

Articolo scritto da Alessia Merra e Nicola Loconte del liceo Classico C. Troya