Laboratorio verde 2018: bilancio attività svolte

Nel corso della seduta del “Laboratorio cittadino per il verde”, tenutosi il 20 marzo nella sala convegni del Chiostro di San Francesco, l’assessore all’Ambiente, Avv. Michele Lopetuso ed il Dirigente del Settore 3 – Servizio Ambiente, ing. Santola Quacquarelli, hanno illustrato le attività svolte nel periodo 2017/2018.

Le attività svolte sono le seguenti:

-Potature: sono state interessate dagli interventi di potatura di vario genere (rimonda, contenimento, verde, messa in sicurezza,...) n.2857 piante, relative alle alberature stradali, compreso un intervento di potatura verde presso il borgo di Montegrosso.

Inoltre sono stati effettuati gli interventi tecnicamente e volta per volta ritenuti più idonei, presso la Villa Comunale (Palmizi e Tigli).

- Interventi fitosanitari contro afidi e cocciniglie, nonché punteruolo rosso.

- Pulizia dei suoli: aree standard di proprietà comunale, svincoli tangenziale di competenza comunale.

- Manutenzione villa parchi e giardini: manutenzione dei manti erbosi (concimazioni, arieggiamento prato, ripristino fallanze, irrigazione e tagli).

- irrigazioni dl soccorso per siti non serviti da impianti di irrigazione.

- donazioni: Rotary: n. 10 Carrubi presso Parco Cardinal Ursi.

- bosco di finizio e pineta di castel del monte: fasce tagliafuoco e sramature alfine di contenere la linea di fuoco procedura di affidamento in concessione dei due comprensori boschivi.

- scuole fino al 31/07/2017: Potatura scuola Jannuzzi e scuola Lorenzini via Malpighi, scuola Collodi Via De Deo, scuola Giovanni Falcone via Barletta, scuola Rosmini via Bari, scuola Don Lorenzo Milani via Manara, scuola G. Verdi.

Dal 01/08/2017: Interventi effettuati dalla Andria Multiservizi spa presso Scuola Rosmini, Scuola Manzoni, Inchingolo, istituti con situazioni più critiche per quanto riguarda la sicurezza, oltre alla ordinaria manutenzione ciclica.

- lecci: in corso affidamento potatura di rimonda, alla ditta Ausonia Vivai, attraverso R.D.O. sulla Piattaforma per gli acquisti in rete, MEPA. Laddove urgente e improcrastinabile, nonché tecnicamente possibile, è stata effettuata la potatura direttamente dal Servizio Verde Pubblico.

- piazza trinità: consegna dell’opera attualmente manutenuta dal Servizio Verde Pubblico.

«Alla luce delle attività svolte - spiega l’assessore all’Ambiente, avv. Michele Lopetuso - non posso che dirmi soddisfatto dello stato del nostro patrimonio arboreo, sia sotto il profilo delle manutenzioni ordinarie che vedono impegnati giornalmente gli addetti dell’Ufficio del Verde, del Settore 3 - (Servizio Ambiente) che di quelle straordinarie anche di carattere programmatorio, come per esempio perle aree a verde dei privati. Restiamo attenti a qualsiasi misura finanziaria sia di bandi comunitari che nazionali ai quali si possa Partecipare per fare dunque opere a verde straordinarie. Ringrazio dunque i componenti dell’Ufficio Ambiente che, ogni giorno, sono impegnati in prima linea, vista anche la dimensione notevolissima del territorio urbano, comprese le aree periferiche, come per esempio Montegrosso».