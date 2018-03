C'è chi ha lasciato scherzosamente un salvagente all'inizio di via Bisceglie, c'è chi ha rischiato di cadere in una piccola voragine apertasi in mezzo alla strada, c'è anche chi ha invocato, tra il serio e il faceto, l'intervento della Guardia Costiera o almeno di un pedalò per uscire da casa.

Il freddo e la pioggia che ieri, in particolare, sono calati su Andria hanno provocato una serie di reazioni legate ai danni provocati al manto stradale, già dissestato, e alle difficoltà di attraversamento di alcune zone.

Iniziamo proprio da via Bisceglie: oltre all'ormai abituale fiume d'acqua creatosi a causa delle piogge abbondanti, bisogna segnalare la frantumazione dell'asfalto a vari livelli. Sotto il ponte, nel dettaglio, si sono riaperte le buche che già giorni fa avevano richiesto addirittura la presenza della Polizia Locale per delimitare la zona ed evitare che qualche automobilista ci "lasciasse" una ruota o il semiasse della macchina. Disagi per i residenti, per gli esercenti commerciali e per le lunghe code a tutte le ore della giornata. In tanti si chiedono se procedano e a che punto siano i lavori per il completamento dell'opera di sistemazione del tronco fognario sull'importante arteria cittadina: al momento, l'ennesima proroga dei lavori arriverebbe a fine aprile, ma è l'ultima di una lunga serie, seguita anche ad annunci trionfali ma senza reale compimento. Si raccomanda attenzione nella percorrenza dei tratti tra il semaforo e la nuova rotonda, dove l'asfalto è particolarmente rovinato.

Ugualmente la pioggia ha causato l'esplosione di tombini in viale Puglia e in via Cartesio, mentre la fogna si è otturata in via Vespucci e via Corrado IV di Svevia: la situazione più grave, però, si è verificata in via Pisani, dove una volta della fogna bianca ha ceduto, dando origine a una voragine nell'asfalto. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Acquedotto Pugliese, della Multiservice e del settore Manutenzioni e mobilità, oltre agli agenti della Polizia Locale.

D'altra parte, anche il resto delle strade andriesi, che già non brillavano proprio per un manto "liscio" e praticabile, hanno subìto danni legati alla mancata manutenzione che ormai si protrae da tempo.