Gelata di fine febbraio: invito a segnalare i danni

Con riferimento alla calamità atmosferica sfociata nella gelata di fine febbraio u.s. che ha interessato anche il nostro agro, si ribadisce che gli agricoltori interessati da eventuali danni subiti a seguito di tale evento, devono rivolgersi innanzitutto alle proprie organizzazioni di categoria di riferimento e/o presso l’ufficio agricoltura del Comune ubicato in Largo Grotte presso il Settore Sviluppo Economico per le opportune segnalazioni, indicando oltre che l’agro, la contrada, il foglio e le particelle interessate, al fine di procedere al loro inoltro ai competenti uffici della Regione, per i conseguenti adempimenti previsti per la verifica e la determinazione dei danni subiti dalle colture in atto.