L'Uovo della solidarietà del gruppo C.O.N. per aiutare le famiglie in difficoltà

Il Gruppo di volontariato C.O.N. (Condividere Ogni Necessità), sito in Andria, V.le Virgilio, 10, da sempre attento al mondo della disabilità, della povertà e ad ogni tipo di disagio sociale, con l’approssimarsi della Santa Pasqua, in collaborazione con il 3° circolo didattico “Riccardo Cotugno", scuola da sempre impegnata a promuovere la sensibilizzazione alle tematiche e problematiche sociali sul territorio andriese, quest’anno darà vita a due importanti iniziative:

Mercoledì 28 marzo presso la scuola "Riccardo Cotugno" avverrà l’estrazione dei biglietti per “ l’Uovo della solidarietà” il cui ricavato sarà devoluto a favore di famiglie in difficoltà;

presso la scuola "Riccardo Cotugno" avverrà l’estrazione dei biglietti per “ il cui ricavato sarà devoluto a favore di famiglie in difficoltà; Mercoledì 11 Aprile, presso la stessa scuola, il gruppo C.O.N. darà vita alla lettura animata “Mia sorella è un quadrifoglio”, racconto che narra la diversità come ricchezza. La storia sarà rivolta a 30 bambini di età compresa tra i 7 e 9 anni; gli stessi saranno resi partecipi di alcune interazioni all’interno del racconto.

«Ringraziamo la dirigente, dott.ssa Dora Guarino, per aver accolto la nostra proposta, inserendola all’interno di un cammino educativo atto a promuovere la cultura dell’integrazione e della valorizzazione della diversità».