Quanto è difficile arrivare a ricoprire posizioni apicali in un corpo militare se si è donna? A che punto siamo nel processo di riconoscimento del ruolo della donna all’interno della società? Si proverà ad affrontare questi temi nel convegno “Donne al potere - sicurezza e parità di genere”, organizzato dall’agenzia di Comunicazione Media E20 in collaborazione con l’Unitre di Andria e la testata AndriaLive, in programma martedì 27 marzo alle ore 18,30 presso la sala conferenze del Chiostro San Francesco di Andria.

Un confronto che verterà anche sul tema della sicurezza declinato in relazione alle città e soprattutto agli individui che la popolano: dal femminicidio che occupa le pagine di cronaca quotidianamente al fenomeno dell’immigrazione. Tutti temi che saranno esaminati alla presenza di due relatrici d’eccezione per la città federiciana: il questore di Trieste, Isabella Fusiello e il vice questore aggiunto di Cerignola, Loreta Colaosunno.

Due donne originarie di Andria con curriculum di rilievo ed esperienze sul territorio nazionale in contesti piuttosto differenti. Interverrà anche il Capitano della Guardia di Finanza di Andria, Doriana Dileo ormai andriese di adozione.



Un confronto tra donne al comando di presidi vocati alla sicurezza del nostro Paese. Interventi e riflessioni dei referenti delle forze dell’Ordine Locali e dei rappresentanti istituzionali andranno a completare la scaletta di un convegno che si preannuncia denso di contenuti strettamente attuali. Modera l’incontro il dott. Sabino Liso.

L’evento è valevole per l’ottenimento di n. 3 crediti formativi per la categoria dei giornalisti e pubblicisti.