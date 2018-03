Processione dei Misteri 2018 con la Sacra Spina, ecco il percorso

Venerdì 30 marzo 2018 si svolgerà la consueta celebrazione della Processione dei Misteri, in cui sarà portata la reliquia della Sacra Spina.

La processione avrà inizio alle ore 19:30 e si snoderà sul seguente percorso: Piazza Porta la Barra, Via Orsini, Piazza Ruggiero VII, Via O. Jannuzzi, Piazza Imbriani, Via Regina Margerita, Via Duca di Genova, Corso Cavour, Viale Roma, Piazza Trieste e Trento, Via Vespucci, Via Ferrucci, Piazza Umberto I, Via Bovio, Via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Vaglio, Via La Corte, Via Flavio De Excelsis, Via Flavio Giugno, Piazza S. Agostino, Via Porta la Barra, Piazza Porta la Barra.

Il Servizio Traffico e Mobilità del Comune di Andria comunica che, con ordinanza n.128 del 26/03/2018 ha istituito per la giornata di giovedì 29 marzo la chiusura al traffico veicolare dalle ore 18:00 sino alle ore 23:30 delle strade interne all’anello viario del centro storico, mentre per il giorno venerdì 30 marzo, dalle ore 15.00 sino a fine processione, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta sulle strade interessate dal percorso della processione.