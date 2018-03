Da oggi al via i lavori di bitumazione su via Torino

Al via oggi i lavori di ripristino dell'asfalto su via Torino, come da ordinanza dirigenziale n.122 del 22 marzo scorso, al fine di ripristinare il manto stradale.

Per questo motivo, su richiesta della Multiservice, è stata disposta l’istituzione del divieto di transito e divieto di fermata e sosta ambo i lati, a tutti i veicoli, su via Torino e affluenti per l'esecuzione dei lavori di scarifica e ribitumazione dal 26/03/2018 sino al giorno al 17/04/2018 dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

Dopo via Torino, i lavori proseguiranno su via Duca degli Abruzzi e poi arriveranno ad altre strade dell'abitato.