"…sono indignato per la bancarotta dell’umanità"

Dopo l'accorato appello lanciato l’estate scorsa, ai giornalisti e media italiani, a rompere il muro di omertà sull’Africa. La redazione di Andrialive ha raccolto l’invito di Padre Zanotelli a rompere e squarciare l’omertà del silenzio mediatico su ogni terra del mondo oppressa e distrutta dai tonfi delle bombe nello spazio: “Una finestra sull'Africa e sul mondo”.

Padre Alex Zanotelli è tornato nuovamente a squarciare il silenzio che avvolge la comunità umana. Il missionario comboniano lo fa con il suo stile, che da sempre lo contraddistingue quando si tratta di difendere, le persone maltrattate, abusate e uccise dalla plutocrazia mondiale.

Una lettera carica di 'indignazione', civile e cristiana che denuncia il processo disumanizzante di una politica europea destabilizzante per la democrazia e la civile convivenza tra i popoli. Una paura della libertà, che delinea un problema di innegabile importanza, dove la lotta al 'diverso' è diventata la difesa della libertà stessa.

«Sono indignato per quanto sta avvenendo sotto i nostri occhi verso i migranti, nell’indifferenza generale. Stiamo assistendo a gesti e a situazioni inaccettabili sia a livello giuridico, etico ed umano.

È bestiale che Destinity, donna nigeriana incinta, sia stata respinta dalla gendarmeria francese. Lasciata alla stazione di Bardonecchia (Torino) nella notte, nonostante il pancione di sei mesi e nonostante non riuscisse quasi a respirare perché affetta da linfoma. È morta in ospedale dopo aver partorito il bimbo: un raggio di luce di appena 700 grammi!

È inammissibile che la Procura di Ragusa abbia messo sotto sequestro la nave spagnola Open Arms per aver soccorso dei migranti in acque internazionali, rifiutandosi di consegnarli ai libici che li avrebbero riportati nell’inferno della Libia.

È disumano vedere arrivare a Pozzallo sempre sulla nave Open Arms Resen, un eritreo di 22 anni che pesava 35 kg, ridotto alla fame in Libia, morto poche ore dopo in ospedale. Il sindaco che lo ha accolto fra le sue braccia, inorridito ha detto: ‘Erano tutti pelle e ossa, sembravano usciti dai campi di concentramento nazisti’.

È criminale quello che sta avvenendo in Libia, dove sono rimasti quasi un milione di rifugiati che sono sottoposti -secondo il Rapporto del segretario generale dell’ONU, A. Guterres- a ‘detenzione arbitraria e torture, tra cui stupri e altre forme di violenza sessuale, a lavori forzati e uccisioni illegali.’ E nel Rapporto si condanna anche ‘la condotta spregiudicata e violenta da parte della Guardia Costiera libica nei salvataggi e intercettazioni in mare’.

È scellerato, in questo contesto, l’accordo fatto dal governo italiano con l’uomo forte di Tripoli, El-Serraj (non c’è nessun governo in Libia!) per bloccare l’arrivo dei migranti in Europa. È illegale l’invio dei soldati italiani in Niger deciso dal Parlamento italiano, senza che il governo del Niger ne sapesse nulla e che ora protesta.

È immorale anche l’accordo della UE con la Turchia di Erdogan con la promessa di sei miliardi di euro, per bloccare soprattutto l’arrivo in Europa dei rifugiati siriani, mentre assistiamo a sempre nuovi naufragi anche nell’Egeo: l’ultimo ha visto la morte di sette bambini!

È disumanizzante la condizione dei migranti nei campi profughi delle isole della Grecia. ‘Chi vede gli occhi dei bambini che incontriamo nei campi profughi -ha detto l’arcivescovo Hyeronymous di Grecia a Lesbos- è in grado di riconoscere immediatamente, nella sua interezza la “bancarotta dell’umanità’.

È vergognoso che una guida alpina sia stata denunciata dalle autorità francesi e rischi cinque anni di carcere per aver aiutato una donna nigeriana in preda alle doglie insieme al marito e agli altri due figli, trovati a 1.800 metri, nella neve.

Ed è incredibile che un’Europa che ha fatto una guerra per abbattere il nazi-fascismo stia ora generando nel suo seno tanti partiti xenofobi, razzisti o fascisti.

“Europa, cosa ti è successo?”, ha chiesto ai leader della UE Papa Francesco. P. Alex fa suo questo grido di dolore. Purtroppo non naufragano solo i migranti nel Mediterraneo, sta naufragando anche l’Europa come patria dei diritti.

Ho paura che, in un prossimo futuro, i popoli del Sud del mondo diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti. Zanotelli dice di essere meravigliato e, come cristiano, si sente ferito del silenzio dei vescovi e senz’altro anche di molti credenti e non. Ma mi ferisce ancora di più il quasi silenzio degli Istituti missionari e delle Curie degli Ordini religiosi che operano in Africa.

Per me è in ballo il Vangelo di quel povero Gesù di Nazareth: ‘Ero affamato, assetato, forestiero…’. È quel Gesù crocifisso, torturato e sfigurato che noi cristiani veneriamo in questi giorni nelle nostre chiese, ma che ci rifiutiamo di riconoscere nella carne martoriata dei nostri fratelli e sorelle migranti. È questa la carne viva di Cristo oggi».

Tuttavia è impressionante osservare come queste manipolazioni sociali, politiche religiose e culturali stanno causando posizioni passive e alienanti all'interno del popolo europeo e mondiale. Così a poco a poco grazie all'autoritarismo finanziario e con le armi di dominio bellico e di propaganda si sta sviluppando un travisamento del significato di libertà. Al punto di creare un sistema pubblico di giustificazione per le azioni di forza che gli sfruttatori operano nei confronti degli sfruttati.

Un rapporto quest'ultimo morboso e dipendente, che non rende gli sfruttatori e gli sfruttati di esercitare la propria libertà di essere. Fra l'altro è qui che si vengono a creare le contraddizioni della storia della nostra società, della nostra epoca.

È fondamentale ora riuscire a capire come potremmo uscire da questo circolo infernale, per continuare a credere nella libertà, valore intrinseco della persona, della comunità, della democrazia e continuare a credere, che è possibile vivere solo rispettando la libertà dell’altro.