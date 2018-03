Inaugurata ieri via Cosimo Di Ceglie, la strada che collega via Verdi a via Mozart passando parallelamente a via Paganini e costeggiando la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria: presenti, oltre al Sindaco, diversi Assessori e consiglieri comunali, il Comandante della Polizia Locale, dott. Riccardo Zingaro, la Dirigente Snatola Quacquarelli, i rappresentanti dell'impresa appaltatrice e don Sabino Troia.

«Una nuova opera infrastrutturale di fondamentale importanza - dichiara il Sindaco Giorgino - per un intero quartiere e per la città. L'arteria di collegamento tra via di Ceglie, via Paganini e via Mozart era attesa da decenni, in particolar modo dalla Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria e dagli Istituti Scolastici presenti nella zona. Sono felice che oggi sia realtà grazie al lavoro degli uffici comunali e della parte politica in continuità dal 2010 al 2018. La tenacia si dimostra ancora una volta più forte della burocrazia. Un pensiero inoltre per il compianto Mons. Raffaele Calabro che aveva più volte espresso il desiderio di veder realizzata questa opera».

«Questa zona, messa un po' "da parte" negli ultimi tempi, era stata chiamata "Bronx" - ha sottolineato don Sabino Troia -: per questo abbiamo chiesto che venisse inaugurata. Al Comandante della Polizia Locale, ho chiesto di rendere la loro presenza qui più frequente, che sia formativa per i ragazzi che capiscano che non è più "terra di nessuno"».

Oltre al nuovo collegamento viario, sono stati realizzati anche un parcheggio pubblico da 24 posti auto, un nuovo pluviale sotterraneo, segnaletica orizzontale e verticale e completato l’impianto di illuminazione.