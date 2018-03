Prosegue il percorso di sensibilizzazione alle tematiche del mondo contemporaneo promosso in questo anno scolastico dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Colasanto” di Andria, Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, con la partecipazione attiva all’organizzazione di alcune classi e dei rappresentanti di Istituto e della Consulta, oltre che dei docenti referenti per l’Educazione alla Legalità (Prof.ssa Rita Rossodivita), l’Educazione Ambientale (Prof.ssa Isabella Morelli) e la Gestione delle Assemblee Studentesche (Prof.ssa Elena Giorgio).

Mafia, criminalità mafiosa ed ecomafie sono stati i temi oggetto di approfondimento, volti a sensibilizzare le giovani generazioni sulle conseguenze di un fenomeno contro il quale ci vuole l’impegno di tutti.

La proposta formativa è stata articolata in tre giornate. Il primo giorno gli alunni hanno incontrato l’avvocato Michele Caldarola, rappresentante del presidio di Libera di Andria “Renata Fonte”, che ha parlato della ferocia con cui la criminalità mafiosa impone il suo predominio anche nella nostra terra di Puglia e l’importanza dell’impegno quotidiano che l’Associazione Libera porta avanti tutto l’anno. L’avvocato Caldarola ha ricordato l’importanza dell’evento nazionale rappresentato dalla Marcia per la Legalità, in ricordo delle vittime innocenti di mafia, che quest’anno, nella sua XXIII edizione, si tiene a Foggia, città scelta non a caso, ma per attirare l’attenzione su una criminalità, quella del Gargano, non meno spietata e cruenta di altre più famigerate.

Un’attenzione particolare è stata rivolta al problema dell’ecomafia e dei danni che quest’azione criminale provoca, anche a livello mondiale. Durante questo incontro gli alunni hanno ascoltato l’intervento del rappresentante della Compagnia teatrale “Onirica Poetica Teatrale”, dott. Antonio Repole, che ha raccontato la vita di Chico Mendes e la lotta da lui condotta a difesa della foresta amazzonica a rischio di deforestazione e delle conseguenze distruttive dell’habitat.

Il giorno 21 marzo gli alunni hanno aderito alla Marcia per la legalità che si è tenuta a Foggia, dopo un pregresso percorso di formazione su diritti e dignità delle persone, attraverso il progetto “Foggia-Terra, Solchi di verità e Giustizia” promosso dall’Associazione Libera.

Il terzo giorno il percorso progettuale si è concluso con la rappresentazione: “Chico Mendes – la lotta degli abitanti della Foresta Amazzonica”, svoltasi nell’auditorium dell’Istitutoad opera della Compagnia teatrale “Onirica Poetica Teatrale” che, con maestria, è riuscita ad ottenere il coinvolgimento emotivo su temi ambientali spesso sottovalutati da un pubblico così giovane.

Al termine di questi tre giorni gli alunni sono usciti sicuramente arricchiti sia emotivamente che nella formazione legale e ambientale.