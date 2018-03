Una giornata per dire #noallaviolenza all'IISS "Lotti"

“Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande”.

Partendo da questa considerazione, stamattina (28 marzo 2018) nell’auditorium dell’IISS “Riccardo Lotti” di Andria si svolgerà un’assemblea di Istituto nel corso della quale si rifletterà sul tema della violenza sulle donne, un tema drammaticamente attuale.

Noemi Durini di 16 anni, Nicolina Pacini di 15 anni sono solo alcuni nomi fra le centinaia di donne e ragazze vittime di femminicidio, una parola entrata da poco a far parte del dizionario italiano.

Anna, Martina, Marianna sono altri nomi di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare. Spesso, per paura e per vergogna, le donne che subiscono violenza rimangono in silenzio.

L’idea di proporre questo tema durante l’assemblea è partita da due ragazze della 2AT durante una lezione in cui si parlava di mutilazioni genitali femminili, e dalla lettura di alcuni libri e articoli di giornale. L’idea ha poi coinvolto ed è stata condivisa dagli alunni della 2BT e 2CT. Il simbolo della assemblea sarà costituito da diciannove scarpe rosse, in memoria di donne uccise dai loro compagni, mariti e fidanzati. Per ciascun simbolo sarà letta una citazione e una storia di vita.

Seguirà la visione di un video e la presentazione del libro “Chiamarlo amore non si può”, da parte di alcune ragazze che daranno voce alle loro considerazioni e riflessioni.

Infine saranno coinvolti rappresentanti del centro antiviolenza “Riscoprirsi” di Andria che si occupa di violenza di genere. La psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa Antonella Zotti e l’avvocato, dott.ssa Roberta Schiralli, ci faranno conoscere storie di violenza subita dalle donne tra le mura di casa attraverso la testimonianza di una famiglia che racconterà il tragico evento. In seguito seguiranno i saluti della presidente, dott.ssa Patrizia Lomuscio.

Alla manifestazione interverrà anche la dott.ssa Francesca Magliano, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Andria

L’assemblea sarà quindi l’occasione per conoscere storie drammaticamente vere di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare o donne il cui sorriso si è spento per sempre.