Le emozioni non sono mancate in una cerimonia all'insegna della sobrietà e della pacatezza: sono state consegnate ieri due borse di studio in memoria di Gabriele Zingaro, una delle 23 vittime della tragedia del 12 luglio 2016, nell'aula magna dell'Itis "Sen. O. Jannuzzi" di Andria.

Agli alunni Claudia Lopetuso della 5^ B Meccanica e Gaetano Roccotello della 5^ C Informatica è stata consegnata la cifra di 250€ ciascuno per incoraggiarli e aiutarli nel prosieguo degli studi, su espressa volontà della famiglia Zingaro.

Ma è stato il ricordo di Gabriele a dominare la mattinata, tra commozione e aneddoti divertenti: compagni ed ex docenti hanno tratteggiato la figura di un ragazzo buono, umile, impegnato a rendere migliore la sua vita e quella degli altri in silenzio. «Un bravissimo ragazzo, serio, educato, sorridente e pieno di vita», scrive il prof. Giovanni De Rocco nel libretto creato per l'occasione; «io voglio ricordarlo pensando al sorriso limpido e pulito che sempre ho letto sul suo volto» (prof. Antonio Pistillo); «un ragazzo pieno di garbo, sereno e pacato» (prof.ssa Rosaria Alicino); «Gabriele, tu vivrai per sempre non solo nel ricordo e nell'affetto dei tuoi cari ma anche di chi come me ti ha conosciuto e voluto bene» (prof. Raffaele Claudio) e tanti altri.

Anche la dirigente scolastica, Fortunata Terrone, ha avuto attimi di commozione nel ricordare non solo Gabriele, ma gli altri giovanissimi alunni dell'Itis strappati alla vita violentemente in quel torrido luglio, Antonino Summo e Francesco Tedone, ma anche Alessandra Bianchino e Jolanda Inchingolo: di tutti i ragazzi, le famiglie hanno presenziato all'evento per stringersi, come accade ormai già da più di 20 mesi, attorno ad iniziative come queste che, come ha sottolineato la prof.ssa Terrone, «inneggiano alla vita e sono lodevoli e dense di significato»-