Asl Bt, in svolgimento i concorsi per le categorie protette

In esecuzione della Convenzione stipulata con il Settore Lavoro della Provincia Bat nel 2014 è stata avviata, in questi giorni, la seconda tornata dei concorsi riservati alle categorie protette banditi dalla Asl Bt a copertura della quota d’obbligo dei lavoratori diversamente abili.

Circa 750 i candidati (disoccupati e inoccupati iscritti nei Centri per l'Impiego della provincia Bat e negli specifici elenchi provinciali) che si confronteranno su prove scritte presso il Palasport di viale Germania tra oggi, domani e dopodomani. I posti da assegnare riguardano.



Nella giornata di ieri, hanno affrontato la prova scritta 289 candidati per 13 posti di Operatore tecnico CED; oggi sono in 36 i candidati alle prese con le prove per 13 posti di collaboratore amministrativo professionale, mentre per domani saranno 389 i candidati che si contenderanno i 13 posti per ricoprire il ruolo di assistente tecnico.