Grande successo ha riscosso il convegno “Donne al potere – sicurezza e parità di genere” svoltosi martedì scorso presso la sala conferenze del Chiostro San Francesco.



Organizzato dall’agenzia di Comunicazione Media E20 in collaborazione con l’Unitre di Andria, nella presenza della presidente la prof.ssa Maria Rosaria Inversi, e la nostra testata giornalistica, il meeting ha trattato il tema del ruolo della donna all’interno della società e della sicurezza del territorio.

Tre le relatrici illustri, che hanno portato la loro esperienza e affrontato il tema delle prospettive future: il Questore di Trieste, Isabella Fusiello, il vice Questore aggiunto di Cerignola, Loreta Colasuonno, e il Capitano della Guardia di Finanza di Andria, Doriana Dileo (barlettana di origine ma andriese di adozione). Donne che ricoprono posizioni apicali e contraddistinte da una forza dirompente, che esercitano in contesti caratterizzati tradizionalmente al maschile.

Presenti le Autorità locali sia del mondo politico sia delle Forze dell'Ordine: il Dirigente della Polizia di Stato, dott. Leonida Marseglia, il Capitano dei Carabinieri, dott. Marcello Savastano, e il Comandante della Polizia Locale, dott. Riccardo Zingaro. Per l'Amministrazione comunale, hanno presentato i saluti il Sindaco di Andria, Nicola Giorgino, e la Presidente del Consiglio comunale, Laura Di Pilato.

Si è partiti da un excursus delle donne che hanno contribuito a cambiare la storia: Nefertiti (che probabilmente fu la prima vera regina d’Egitto); Aspasia (compagna di Pericle nell’antica Grecia, una delle ispiratrici della politica di uno dei più grandi condottieri e statisti della Grecia antica). Purtroppo nella storia le donne sono spesso ricordate come “la compagna di…” (Nilde Iotti amante di Palmiro Togliatti – prima donna alla presidenza della Camera) o comunque poco ci si è interrogati sul .

Le illustri relatrici hanno raccontato la loro esperienza professionale, ripercorrendo dagli inizi la loro brillante carriera.

«Oggi, per la prima volta, sono ad Andria, mia città natale, in qualità di funzionario del Ministero dell’Interno», ha esordito il Questore Fusiello: «l’umanità e la libertà accompagnano da sempre il mio percorso lavorativo, iniziato nella città di Nuoro. Questa mia prima esperienza è stata difficile, poiché ero la prima donna a ricoprire un ruolo funzionario, da sempre associato ad una figura maschile. A Trieste, sono stata incaricata come Questore di un capoluogo di regione, seconda in Italia a ricevere questo onore: qui la realtà era differente, in quanto anche il Prefetto e il Procuratore Capo sono donne».

Il Capitano Dileo, nativa di Barletta ma andriese d’adozione, ha raccontato del senso di smarrimento che ha vissuto con il suo “ritorno ad Itaca”. «Nel 2003 è avvenuto il mio ingresso nel corpo della Guardia di Finanza. Soltanto tre anni prima, nel 2000, le donne hanno potuto affacciarsi al mondo militare. Ho ricoperto il ruolo di Comandante territoriale a Saluzzo, successivamente sono andata a Trieste e, ancora, ho operato a Roma per quattro anni, collaborando nel nucleo della polizia finanziaria, per poi tornare ad Andria nel 2016».

Il vice questore Colasuonno, anch’ella di origine andriese, ha ripercorso gli inizi della sua carriera, prima di giungere a Cerignola: «Sono entrata in polizia come Ispettore a Taurianova, in Calabria, nel momento di maggiore fermento delle ‘ndrine, una realtà che mi ha segnato, ma mi ha fatto crescere. Successivamente, ho operato per tre anni in Questura a Bari e sette anni in Piemonte. A cui ha seguito Melfi e, infine, Cerignola».

Durante il convegno è stato affrontato anche il tema della sicurezza del territorio, e alle relatrici è stato chiesto di illustrare le modalità con cui il Nord e il Sud del nostro Paese affrontano la suddetta tematica.

«La questione della Sicurezza è al centro delle nostre prerogative e attività», dice il Questore Fusiello; inoltre «inizialmente, al Nord, la presenza della polizia dava fastidio ai cittadini. Ora la situazione è cambiata, la gente ci vuole sul territorio. La sicurezza è un bene che deve appartenere ad ogni cittadino. Quest’ultimo, essendo sensore del territorio, deve collaborare con le forze dell’ordine segnalando situazioni allarmanti».

I cittadini al Sud denunciano meno. Come mai? Per mancanza di fiducia nelle istituzioni? «Si, al Sud si denuncia meno. Ad esempio a Reggio Emilia si è verificato un esponenziale numero di denunce, che spesso riguardano anche il furto di oggetti di poco valore» ha testimoniato il Questore Fusiello. Il vice Questore Colasuonno ha dichiarato che «al Sud, diversamente dal Nord, si considerano insiti nella convivenza alcuni reati, quali il furto di oggetti di poco valore. Al Nord sono più abituati al rispetto delle regole, mentre al Sud si vive di espedienti. Bisogna sconfiggere l’omertà, insegnare a collaborare e a denunciare sin dalla tenera età. È importante l’installazione di sistemi di videosorveglianza in città e nei negozi». Il dato è stato confermato anche dal Capitano Dileo, che ha sottolineato «l'importanza delle testimonianze e delle segnalazioni dei cittadini, ma anche il tenace lavoro di controllo sui redditi dichiarati e i beni posseduti: spesso ci troviamo davanti a persone che dichiarano di essere nullatenenti, salvo poi girare per la città con auto di grossa cilindrata o abitare in abitazioni di grande lusso, con un tenore di vita altissimo».

Per contrastare tali fenomeni, sono necessarie nuove assunzioni nelle Forze dell’Ordine? Il Questore Fusiello dissente da tale opinione: «Non è un problema di numero di uomini e mezzi, ma abbiamo bisogno di pene certe e di una normativa tale da assicurare chi delinque alla giusta pena. Urge un richiamo alla legalità. I giovani hanno bisogno di esempi che devono pervenire dalla famiglia e dagli insegnanti».



Il tema della Sicurezza va, inevitabilmente, a toccare la piaga del femminicidio. Cosa si può fare in termini di prevenzione e sicurezza? Il Questore Fusiello ha dichiarato: «Non tutto può essere affrontato dal punto di vista penale, a monte ci sono aspetti psicologici, di insicurezza nel carnefice. È necessaria la funzione dei servizi sociali messi a disposizione. Al primo campanello d’allarme, le donne possono utilizzare lo strumento dell’ammonimento, che è un provvedimento amministrativo». «Sono tante le donne che si rivolgono a noi - ha chiosato il vice Questore Colasuonno -: a Cerignola abbiamo portato avanti anche un lavoro importante di sensibilizzazione degli agenti di sesso maschile nei confronti di certe situazioni. io stessa analizzo tutti i fascicoli sulle liti familiari e richiamiamo entrambi, marito e moglie, in commissariato per verificare la gravità dell'eventuale violenza: a volte basta un occhio attento e una forte "reprimenda" al soggetto violento per evitare che si degeneri, ma abbiamo fatto ricorso alle collaborazioni anche con i servizi socio-sanitari, i centri antiviolenza e perfino il Servizio di igiene mentale».

Purtroppo, ancora oggi, gli stereotipi sul gentil sesso persistono ancora. Proprio il Capitano Dileo ha raccontato una scena di vita quotidiana esplicativa: «Le origini di tali differenze di genere relative all’ambito lavorativo sono da ricercare nei primissimi messaggi con cui vengono educati i bambini, messaggi presenti anche nelle favole, in cui i personaggi maschili sono re, maghi, eroi, quelli femminili invece sono principesse da salvare, streghe, fatine un po' svampite. L’educazione maschile, a differenza di quella femminile, tende a stimolare atteggiamenti che si riveleranno vincenti in ambito lavorativo».

Il processo di affrancamento e di liberazione delle donne di certi stereotipi avrà bisogno di molto più tempo. Ora le donne fanno cose che 100 anni fa era impossibile pensare, ma non è di certo un processo concluso per arrivare a parlare realmente di “parità di genere”.