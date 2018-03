Il dott. Fedele Santomauro eletto Consigliere del CdA della Cnpr per il suo secondo mandato

Il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali ha nominato sabato 24 marzo il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio.

Il dott. Fedele Santomauro, Presidente Unagraco Trani iscritto all’Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti Contabili Trani, è stato eletto Consigliere del CdA della Cnpr per il suo secondo mandato.

«Sono onorato di ricevere questo incarico - ha dichiarato il Presidente Unagraco Trani - e voglio ringraziare tutti coloro i quali ci hanno dato affetto, stima ed amicizia: tre parole che giustificano la nostra elezione e il nostro successo.

Farò in modo - ha detto Santomauro - che la mia elezione a consigliere possa essere una conferma della coerenza e della continuità del mio impegno che ho cercato sempre di profondere, perché credo che amministrare è un impegno ricco di stimoli che va affrontato con entusiasmo, rispetto, ma soprattutto, con spirito di servizio. Chi mi ha conosciuto da vicino o chi ha collaborato con me sa come durante l’Amministrazione precedente ho voluto indirizzare il mio credo e il mio operato verso la tutela della professione, delle sue prerogative, del suo prestigio affinché diventi più visibile, autorevole, dinamica, riconoscibile.

Il mio impegno - continua Santomauro - sarà anche orientato verso la crescita del mio territorio attraverso il confronto attivo con i colleghi invitandoli a contrastare il disinteresse di massa, allo scopo di rendere questa professione migliore».