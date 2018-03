Raffica di multe dalla Germania, sono fasulle!

Verbali costruiti con certosina cura con tanto di dati dell’auto, nome e cognome dell’intestatario e riproduzione di foto.

Un verbale che se pagato entro due mesi dalla data di ricezione è di appena 20 euro. Una cifra irrisoria. Sulla multa ovviamente compare anche l’Iban su cui pagare con bonifico bancario. Ne sono state recapitate numerose ad alcuni cittadini andriesi, provenienti dalla città di Reutlingen, nel Baden-Württemberg, Germania sud ovest ed hanno la caratteristica di essere “false”. Sono state segnalate almeno una decina anche in provincia di Mantova al punto che la Polizia postale, in quel di Mantova, di concerto con la Procura, avrebbe iniziato un’indagine per risalire agli autori della frode.

Gli ideatori della truffa contano sul fatto che, poiché si tratta di una cifra di poco conto, qualche automobilista sbadato possa cedere e, per levarsi la seccatura, paghi subito.

Sui casi di Andria è intervenuto anche il Comandante della Polizia Locale, dott. Riccardo Zingaro, che invita a gli automobilisti a verificare con la dovuta attenzione l’eventuale ricezione del verbale e invita gli stessi a segnalare al Comando di piazza Triste e Trento eventuali richieste di pagamento di multe sospette, questo potrebbe agevolare il compito delle forze dell’ordine al fine di risalire agli autori della truffa che, a quanto pare, si sta estendendo a macchia d’olio sul territorio nazionale, e consegnarli alla giustizia.