Ambulatorio “Noi con Voi”, partite conferenze e visite di #Andriainsalute

Un ciclo di incontri ma anche open day per raccontare la grande attività già posta in essere nei primi mesi di attività dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” ideato e realizzato dalla Confraternita di Misericordia di Andria in via Pellegrino Rossi 46. #Andriainsalute è il titolo scelto per presentare ed avviare anche la stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Andria. Un progetto nato da lontano e finanziato per la start up grazie alla vittoria del bando “Orizzonti Solidali” di Fondazione Megamark e che ha subito trovato un importante apprezzamento in diverse realtà associative territoriali con la donazione di diversi macchinari e strumenti essenziali anche per la diagnostica.

Associazione AISTOM per un ampio settore dedicato agli stomizzati, lo storico Calcit di Andria e l’associazione Giorgia Lomuscio con l’attivazione di uno sportello oncologico con la dott.ssa Floriana Erminio ma anche Rotary Club e già moltissime donazioni arrivate tramite l’idea delle “visite sospese” con un ecografo ed un macchinario per la spirometria oltre alle diverse altre specialità come pediatria, ginecologia ed oculistica. Visite prenotabili attraverso il numero di telefono 0883551952 per un ambulatorio aperto soprattutto ai più bisognosi ma che allarga i propri orizzonti verso i bisogni ed i bisognosi, grazie ai diversi protocolli d’intesa già attivati con diversi enti pubblici e privati.