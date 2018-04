L’amore è concretezza e quotidianità. L’amore cristiano, e anche quello umano, può anche spingersi fino all’eroismo, ma dev’essere quotidiano e abituale nei gesti.

‘Dare la vita’ non significa solo ‘morire’ per gli altri, ma ancor prima vivere per gli altri.

La carità non è un sentimento né un discorso, la carità è un fatto.

L’amore che si alimenta di belle parole e non si traduce nei fatti è soltanto la macchietta dell’amore.

La chiacchiera e l’astrattezza sono una minaccia all’amore reale e profondo. L’amore impegna tutta la persona e sprizza dal cuore. L’amore non fa preferenza, tutti sono inclusi, è per ogni persona. L’amore è capace di costruire fraternità e ponti.

L’opposto dell’amore, la linfa vitale del male di questo mondo, è l’indifferenza e la disumanità, che sbrindella la vita all’altro.

L’amore gratuito e reciproco dev’essere il marchio di ogni credente e di ogni comunità che accoglie e vive le parole di Gesù Cristo: amatevi gli uni altri…. L’amore di Dio non monopolizza l’uomo, al contrario è un dinamismo che lo spinge verso l’altro.

Nel gesto della lavanda dei piedi Gesù rivela l’immensità dell'amore di Dio per l'uomo: Dio stesso si fa servo (ministro) e si mette a servizio dell’uomo.

Tutti siamo chiamati a prenderci cura dell'immagine divina deformata nei volti di tanti uomini e donne sfigurati dalla fame non solo quella materiale, traditi da promesse non mantenute, nei volti mortificati di chi vede umiliata la propria cultura, nei volti terrorizzati dalla violenza quotidiana e indiscriminata, nei volti angustiati di donne offese e umiliate, nei volti dei bambini e ragazzi impauriti dal rumore assordante ed esplosivo di armamenti, nei volti stanchi dei migranti respinti; rifiutati e senza degna accoglienza, nei volti dei padri e degli anziani senza le minime condizioni per una vita dignitosa.

Ogni volto è un nome, una persona, un essere umano che chiede di essere ascoltato, una storia che domanda di essere accolta, accarezzata e considerata per spezzare la catena dell’isolamento e della emarginazione.

«…non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità». (1Gv 3:18).

Pasqua significa ‘passare oltre’ –passaggio- e, per chi non ha niente e nessuno, un reale aiuto permette di passare dalla disperazione alla speranza, dalla schiavitù delle miserie alla ricchezza di incontro con l’altro.

L’amore dev’essere visibile e concreto nei suoi gesti e nelle azioni di carità e di solidarietà, come l’alternativa della fratellanza all’individualismo, della condivisone alla freddezza, della solidarietà e alla chiusura del cuore.

La festa di Pasqua, del Signore Risorto, deve indurci a tenere fisso il nostro sguardo sul Suo Volto per non far affievolire il nostro impegno per l’uomo, perché quel Volto lo potenzia dotandolo di una nuova capacità di incidere sulla storia degli uomini, per liberarla da quanto la deturpa e ri-donare, così, bellezza e giustizia.

Buona Pasqua!