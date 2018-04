Sabato 24 marzo si è svolta la fase provinciale dei Giochi sportivi studenteschi di scacchi della provincia Barletta Andria Trani.

I piccoli scacchisti che hanno preso parte a questa edizione sono stati oltre sessanta, divisi in squadre maschili-miste e squadre femminili che si sono sfidate all’insegna del fair play e del rispetto delle regole, dandosi una stretta di mano prima e dopo ogni partita, a suggellare comportamenti consapevoli di sana competizione e di rispetto dell’avversario.

Il torneo maschile ha visto la partecipazione di due squadre targate 3° Circolo Didattico "Riccardo Cotugno" di Andria.

Il Torneo femminile è stato, come ogni anno, vissuto in un clima di gioia e di sofferenza, anche in questo torneo parallelo: la "Cotugno" di Andria, si è presentata con una squadra capitanata dalle “veterane” sorelline Chieppa Annapaola e Chieppa Mariagiulia, la piccola Tesse Paola di classe terza, tutte reduci dalla nazionale di scacchi dello scorso anno; tra i nuovi innesti della squadra troviamo Mastrangelo Gaia di classe terza e Zinfollino Maria di classe quinta.

La squadra femminile, come promessa di ogni anno, è riuscita a posizionarsi a passo di pedone, sempre più in crescendo, ottenendo il secondo gradino del podio e conquistando la qualificazione alla fase regionale… Considerando il quarto posto del 2016, il terzo del 2017 e il secondo posto di quest’anno, si può dire che ci sono tutti gli ingredienti per portar questo pedone a promozione!

«Il gioco degli scacchi è uno splendido strumento educativo - ha sottolineato la dirigente, dott.ssa Dora Guarino - che favorisce l’apprendimento del gioco in sé, ma soprattutto implementa le capacità attentive e di concentrazione ed i processi metacognitivi (pianificazione, previsione, procedure, controllo dei risultati ottenuti), cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali. Per questi motivi viene promosso nella nostra scuola. Quando poi si consegue un buon risultato come questo, è ancora più gratificante. Un plauso va a tutti i ragazzi partecipanti che hanno dato prova di grande sportività; un ringraziamento alle famiglie, sempre collaborative, alla squadra femminile ed al suo istruttore, il maestro De Palma Michele Claudio Maria, istruttore federale della Federazione Scacchistica Italiana, per il traguardo raggiunto».