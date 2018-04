Quartiere San Valentino dimenticato, la lettera aperta: «Promesse buttate a fiumi»

Un appello alle Istituzioni perché si ricordino delle promesse effettuate in campagna elettorale: è questo il senso di una lettera aperta, l'ennesima, che il Comitato spontaneo "Il Parco che non c’è" ha inviato al Sindaco di andria e alla redazione, per sensibilizzare all'annoso tema della riqualificazione urbanistica di un quartiere spesso "dimenticato" o trascurato, quello di San Valentino:

«Inviamo nuovamente un appello affinché, in occasione del completamento dei lavori per il PRU del quartiere S.Valentino si possa dare alla zona quelle nuove strade per un traffico più scorrevole.

Ci si chiede che fine ha fatto quel progetto di arteria stradale che, come da PRG, doveva collegare viale Dalmazia con Via Canosa (riprodotta in molte cartine della città di Andria), dall’assessore ai lavori pubblici in un incontro pubblico del 2011 ci venne detto che servivano sei mesi di tempo per la realizzazione della bretella più volte richiesta da cittadini di questo quartiere, di collegamento tra viale Dalmazia e viale Ausonia.

A suo tempo (ndr già dal 2009) si inviarono vari appelli affinché per questo popoloso quartiere venisse fatto qualcosa, constatato che mancavano molte cose, cosa ancora attualissimo, cose che a volte danno il senso della civicità o al contrario danno il senso di abbandono tipico della periferia di una città:

una buca della posta (la più vicina è quella in piazza Porta La Barra)

(la più vicina è quella in piazza Porta La Barra) un pannello per affissioni

una zona a verde-parco (parco giochi per bambini) .

un ufficio postale (il più vicino è in via Padre Savarese-ang.Castel del Monte vicino quanto la sede centrale di Poste Italiane in via G. Bovio)

La concentrazione di zone a verde (parchi) presenti in altre zone – ad es. tra corso Italia e via Ospedaletto - è oltraggiosa se paragonata alla presenza di verde nel nostro quartiere, pari cioè a ZERO, a parte il verde che deriva dall’incuria di zone lasciate incolte e in abbandono.

L’elemento però che più sembra urgente è la constatazione di una mancanza di nuove arterie stradali, derivanti dalla mancata programmazione urbanistica di questa zona negli anni passati.

Rinnoviamo a questa Amministrazione gli inascoltati appelli dei cittadini di questo quartiere fatti dal 2010 in qua e riproponiamo quanto inviato in quelle date ormai lontane, affinché magari in conclusione di consigliatura a qualcuno venga lo scrupolo di porvi rimedio.

In questa zona si sono buttate a fiumi le promesse per un nuovo riassetto viario e urbanistico, ma ad oggi non è stato fatto quasi niente».