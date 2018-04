XI edizione dell'"Happening del Volontariato” presso l'IISS "Lotti-Umberto I"

Elettricità "gratis" per i confort del casolare: 4 arresti

Cronaca

Avevano trovato alloggio in un rifugio di fortuna in c.da “Maccarone Grande”, 3 marocchini e un egiziano, in Italia senza fissa dimora, e avevano illecitamente collegato un cavo elettrico dell’Enel a tv, stufa, frigo e cellulari