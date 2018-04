Iniziati oggi i lavori di ripristino del manto stradale su via Torino.

Coordinati dal Settore Manutenzione del Comune di Andria, i lavori sono eseguiti dagli operatori della Multiservice che nella giornata odierna sono impegnati nell'attività di sacrificazione della strada (incisioni verticali senza rimuovere le zolle, per renderlo più poroso e assorbente); domani, condizioni meteo permettendo, dovrebbero passare ad asfaltare quasi tutta la via in questione, così come da programma.

Gli operatori della Multiservice passeranno poi a ripristinare il manto stradale su via Duca Degli Abruzzi.