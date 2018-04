Il Comandante Alfa per la Giornata della Legalità: «Tra bene e male, ho scelto da che parte stare»

L'Associazione Nazionale Carabinieri di Andria, in collaborazione con il Comune di Andria, ha organizzato l'importante ed interessante incontro con il Comandante Alfa, al fine di sensibilizzare la cittadinanza circa l'importante ruolo che il GIS dei Carabinieri (Gruppo Intervento Speciale), ha svolto dalla sua nascita sino ai nostri giorni, raccontando non solo gli aspetti puramente lavorativi, ma anche umani.

Il Comandante Alfa è uno dei fondatori del GIS (Gruppo intervento speciale), reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri. Alle sue spalle ha un curriculum militare impressionante: Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare; Medaglia Afghana Loya Jirga consegnata dal presidente Hamid Karzai per l’Operazione Corona; Croce Commemorativa per l’Attività di soccorso internazionale in Iraq; Croce Commemorativa per il Mantenimento della pace in Afghanistan; Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri. Ha ricevuto elogi militari per le sue varie missioni.



Identità da sempre nascosta sotto un passamontagna per ovvie ragioni di sicurezza già dal 1980, quando sedò una rivolta insieme ad altri colleghi nel super carcere di Trani, una vita dedicata alla lotta alla criminalità, il ruolo di istruttore, ora, per istruire le giovani generazioni, il Comandante Alfa si è rivolto agli alunni delle scuole di Andria con un messaggio importante: «Una vita entusiasmante perché puoi dire ciò che vuoi e puoi andare in giro guardando la città con occhi diversi: poi, tolto il mephisto, puoi rilassarti dal lavoro. La paura c'è sempre: se non avessimo paura saremmo squilibrati, ma è una scelta, una missione, siamo consapevoli di ciò che affrontiamo, ma non ci facciamo condizionare». Poi, l'appello ai giovani: «Abbiamo bisogno di legalità, abbiamo bisogno di nuove leve, di ragazzi che imparino il valore del sacrificio ma non si lascino spaventare».