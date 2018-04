Questione Sant'Angelo dei Ricchi: autorizzato subappalto, si allungano i termini di consegna lavori

Una vera e propria Odissea. Dopo un fiume di promesse e dichiarazioni, ad oggi l'impianto "Sant'Angelo dei Ricchi" è ancora chiuso. Tante volte son mancati 40 giorni, tante volte gli "addetti ai lavori" hanno postato novità sui social, tanto "politichese" è stato sprecato in ormai due anni dall'inizio dei lavori di riqualificazione, ma il taglio del nastro non sembra poi essere così vicino.

È del 28 marzo scorso, infatti, la determina dirigenziale che autorizza il subappalto in favore di un'altra impresa che avrà il compito di mettere in sicurezza la copertura della tribuna, non risultata a norma dopo le prove di carico avvenute esattamente un anno prima, il 28 marzo 2017.

"Battute finali" che ormai si protraggono da più di un anno. L'ennesima, e si spera ultima, promessa da parte delle istituzioni arriva direttamente dal Sindaco Nicola Giorgino che, nel commentare il bilancio 2018, ha stimato il termine dei lavori entro 2-3 mesi a partire da questa settimana. Un recupero, per usare termini calcistici, che ormai è diventato stucchevole per le società sportive andriesi la cui pazienza ormai ha raggiunto, se non oltrepassato, il limite.