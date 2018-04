Ha preso il via da qualche settimana il progetto “Compostiamoci bene! Dal compostaggio all’orto” che vede protagonisti i bambini della scuola dell’Infanzia “Padre Pio” dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco- Manzoni” di Andria.

Dopo aver realizzato strato dopo strato la loro compostiera con gli scarti prodotti dalla mensa scolastica e con foglie e rametti presenti nel giardino del plesso scolastico di Via Murge, i bambini hanno seminato una varietà di erbe aromatiche e di ortaggi. Ora controllano e si prendono cura della crescita delle loro piantine e attendono trepidanti il momento del travaso dal semenzaio ad un vero e proprio orto.

Con termini semplici e utilizzando la metodologia del learning by doing, il progetto mira a sensibilizzare i piccoli alunni al tema dello sviluppo sostenibile, facendo comprendere l’importanzadi differenziare i rifiuti, compresi quelli organici, per creare benefici all’ambiente e alla collettività.

Per i bambini è stata una grande sorpresa scoprire che anche una semplice buccia d’arancia ha ancora tanto da dare e una missione importante: diventare cibo sano, compost, per nuove piantine.