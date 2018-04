Dal 7 al 15 aprile Andria apre le porte al mondo grazie all'associazione Intercultura

Dal 7 al 15 aprile una delegazione di 6 studenti stranieri sarà ospite presso le famiglie e l'I.I.S.S. "Carafa" di Andria per uno scambio culturale su usi e costumi del mondo, organizzato dai volontari di Intercultura del centro locale di Trani.

Sono 6 tra le migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo accolti da una famiglia italiana per un periodo che può variare dall'anno scolastico al mese estivo. Questi adolescenti stanno studiando in una nostra scuola, imparando non solo la nostra lingua, ma soprattutto la nostra cultura, i nostri usi e i nostri costumi.

Durante la settimana di scambio arriveranno: Chiara, tedesca, che attualmente vive e studia a Parma; Nuria, spagnola, che vive a Reggio Emilia; Dome, thailandese, che vive a Bologna; Janka, ungherese, che vive a Piacenza; Bella, statunitense che vive a Monza; Andrea, norvegese, che vive a Bergamo.

Ad accompagnarli saranno degli chaperon molto speciali, 11 studenti stranieri che da settembre (o da gennaio) stanno vivendo e studiando nel nostro territorio: il turco Eren, il thailandese Jia e l'argentino Guillermo vivono e studiano ad Andria; il brasiliano Marcio, la messicana Paola, il cinese Desen e la polacca Ada studiano e vivono a Barletta; ancora, il giapponese Kanon e il tedesco Stefan vivono e studiano in famiglie di Corato, l'indonesiana Stacia vive a Ruvo e il paraguaiano Renato vive a Bisceglie.

Denominatore comune del programma di attività ed incontri è quello di andare alla scoperta dell'identità italiana, vista atteraverso gli occhi nuovi di giovani studenti stranieri che stanno imparando a conoscere la nostra cultura al di là degli stereotipi e dei pregiudizi che ingabbiano ogni cultura prima che venga conosciuta.

Lunedì 9 aprile alle ore 9.30 presso l'I.I.S.S. "Carafa" le autorità locali, l'assessore alla Pubblica Istruzione della Città di Andria, Avv. Paola Albo, e l'assessore alla Cultura, Avv. Luigi Del Giudice, daranno il benvenuto della Città ai ragazzi ospitati. Sarà presente per il benvenuto nel suo Istituto il Preside del "Carafa", Prof. Vito Amatulli .

Per maggiori informazioni sul programma della settimana di scambio è possibile contattare la Sig.Porcelluzzi Antonella, Presidente del Centro Locale di Trani di Intercultura, all'indirizzo mail: anto.porcelluzzi@libero.it,oppure visitare il sito dell'Associazione all'indirizzo www.intercultura.it