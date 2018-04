A un anno dall’inauguraizone del centro Autismo Fi.Aba presso il presidio di Riabilitazione Quarto di Palo Mons. Di Donna si è tenuto, ieri mattina, in occasione dell’appuntamento con la Giornata Mondiale dell’Autismo, un convegno dedicato al tema che ha visto confrontarsi assieme ai medici ed esperti della materia, ma anche genitori, mondo dell’associazionismo e della scuola.

Padre Francesco Prontera ha aperto il convegno ringraziando i presenti e in particolar modo i rappresentanti del mondo civile e militare presenti, per poi tracciare un bilancio di questo primo anno dall’inaugurazione ufficiale del Centro Autismo “FI.ABA – Fare Insieme”: «Sono orgoglioso del lavoro fatto e che con impegno e professionalità si continua a fare. Non sono mancati i periodi bui, le difficoltà, la paura di non farcela. Permettetemi, quindi, di ringraziare la Dr.ssa Mele, sempre, e nonostante tutto, presente e disponibile». Padre Francesco ha concluso poi il suo intervento con una esortazione: «Come un pittore, con la sua tavolozza, mescoliamo i colori della vita, perché l’autismo possa essere per tutti una realtà integrata, alla quale poter dare sempre una risposta efficace in termini di assistenza sanitaria ed inclusione sociale».

Al dr. Mario Giovanni Damiani, neurologo, il compito di relazionare sulle linee guida all’organizzazione dei Servizi, l’esperienza del Presidio per poi introdurre la dr.ssa Grazia Milano, psicologa operante nell’area ambulatoriale del Presidio dei Trinitari. Interventi tecnici e aggiornamenti necessari che si sono andati a fondere con le testimonianze di alcuni genitori, insegnanti e formatori, importanti dichiarazioni accomunate da un unico linguaggio, quello del cuore che è poi la chiave della “guarigione”: imparare ad ascoltare un bambino con lo spettro autistico, imparare a riconoscere i suoi tempi e il suo mondo a colori, permette a tutti noi di entrare in relazione e in sintonia con lui. Il vero autismo è uno stato di indifferenza e di inconsapevolezza. Lo sa bene mamma Letizia Lotito, ma anche Maria Grazia Fiore che ha riportato la sua esperienza di genitore e contemporaneamente di docente e formatrice e che si è soffermata sull’importanza di non sottovalutare, tramite l’indifferenza nei confronti dello spettro autistico, il rischio di incorrere nel bullismo e cyberbullismo. Riflessioni ed esperienze a confronto, come quella riportata dal Dr. Dino Leonetti nel suo ruolo di osservatore "speciale", assieme ai Clown Dottori, della stanza 21 (una stanza del centro Autismo che tiene in "cura" i piccolissimi). Storie di cui bisogna assolutamente parlare per informare ed evitare ulteriori conseguenze ai già tanti ostacoli che una diagnosi, tante volte sottovalutata, può determinare.

La dott.ssa Gabrielle Scorpiniti, psicologa del Presidio, ha tenuto a precisare come in questi due anni di attività il centro FI.Aba sia passato da una presa in carico di circa 10 utenti a contarne oggi una sessantina: «Vale la pena continuare e migliorare il servizio promuovendo un sistema di rete che si interfaccia con gli enti locali e che coinvolge sempre più genitori, amici, fratelli e tutte quelle persone che ogni giorno vivono con i nostri bambini».

Dal convegno forse impariamo che esiste una differenza di genere e sta a noi riconoscerla per migliorare, fin dove è possibile, la vita di chi convive con questa differenza e anche la nostra. A tal proposito rilasciamo il pensiero di Jim Sinclar (ragazzo autistico ad alto funzionamento): «Essere autistici non significa non essere umani, ma essere diversi. Quello che è normale per altre persone non è normale per me e quello che ritengo normale non lo è per gli altri. In un certo senso sono mal “equipaggiato” per sopravvivere in questo mondo, come un extraterrestre che si sia perso senza un manuale per sapere come orientarsi. Ma la mia personalità è rimasta intatta. La mia individualità non è danneggiata. Ritrovo un grande valore e significato nella vita e non ho desiderio di essere guarito da me stesso. Concedetemi la dignità di ritrovare me stesso nei modi che desidero; riconoscete che siamo diversi l’uno dall’altro, che il mio modo di essere non è soltanto una versione guasta del vostro. Interrogatevi sulle vostre convinzioni, definite le vostre posizioni. Lavorate con me per costruire ponti tra noi».