La fisica nucleare andriese Maria Piarulli ottiene una cattedra alla Washington University

Una notizia che ammanterà di orgoglio la nostra città: la fisica nucleare Maria Piarulli ha ottenuto infatti una cattedra alla Washington University. A partire dall'autunno prossimo, sarà tra le poche donne ad aver ottenuto un incarico di professore nella prestigiosa università americana.

Un curriculum di tutto rispetto per la giovane ricercatrice: dopo il conseguimento della Laurea magistrale presso l'Università di Pisa in Fisica delle Interazioni fondamentali, ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca presso la Old Dominion University, Norfolk, ha poi svolto attività di ricerca presso qualificati istituti, tra cui l'Argonne National Laboratory, sempre negli Stati Uniti. Ha al suo attivo numerosi seminari e presentazioni a congressi, nonché un premio per ii suo lavoro di tesi di PhD.

Alla dottoressa Piarulli gli auguri più fervidi da parte della redazione per un futuro di successo nel mondo accademico.